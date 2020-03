Erasmus MC richt landelijk coördinatiecentrum in voor patiëntenverspreiding en beddencapaciteit #COVID19

Het Erasmus MC in Rotterdam richt maandag een landelijk coördinatiecentrum in voor patiëntenverspreiding en beddencapaciteit op de IC. Vanuit een beschikbare studiezaal bekijken zorgverleners elke ochtend hoeveel IC-bedden er op welke plek beschikbaar zijn voor coronapatiënten om overvolle ziekenhuizen te ontlasten. Ziekenhuizen geven zelf aan hoeveel bedden er beschikbaar zijn. Is een ziekenhuis vol dan worden patiënten verplaatst.

Op dit moment zijn er voldoende bedden op de intensive cares. Momenteel liggen er sinds 22 maart 405 mensen vanwege COVID-19 op de IC. Vooral in Brabant is er wat ondercapaciteit die door de rest van Nederland moet worden opgevangen.

Met Ernst Kuipers in het nu lege studiecentrum van @ErasmusMC. Hier start vanaf morgen de opbouw van het landelijk coördinatiecentrum voor patiëntenspreiding en beddencapaciteit. #corona pic.twitter.com/LBnxLJvVhN — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 22, 2020

Naast coördinatie vanuit Rotterdam wordt in het hele land gezocht naar plekken om slachtoffers van het coronavirus onder te brengen. Bijvoorbeeld in het MC Slotervaart in Amsterdam, dat in 2018 failliet ging en werd gesloten. Er wordt onderzocht of er voor dergelijke initiatieven voldoende apparatuur en aanvoerlijnen voor medicatie of infuusvloeistof beschikbaar is.