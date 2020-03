Poliklinisch bevallen in de provincie Groningen blijft mogelijk

Het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Universitair Medisch Centrum Groningen hebben samen met alle verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties uit de provincie Groningen afspraken gemaakt over poliklinisch bevallen tijdens de corona uitbraak. Uitkomst is dat er wordt gewerkt met vaste teams van verloskundigen en kraamverzorgenden om poliklinische bevallingen in de ziekenhuizen te begeleiden.



Vaste teams

De Groningse ziekenhuizen en alle verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties uit de provincie Groningen hechten veel waarde aan behoud van de mogelijkheid van een poliklinische bevalling tijdens de corona uitbraak. Tegelijk hebben ze te maken met de veiligheidsmaatregelen die de Groningse ziekenhuizen nemen om het risico op verdere verspreiding van het corona virus te verminderen. Eén daarvan is dat zorgverleners niet zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie werkzaam mogen zijn. Daarom wordt nu gewerkt met vaste teams. Deze speciale teams bestaan uit verloskundigen van een aantal verloskundigenpraktijken in de provincie en kraamverzorgenden van verschillende kraamzorgorganisaties





Maatregelen

Volgens de ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken is thuis bevallen voor laag risico zwangeren juist nu een goede optie. Vrouwen waarbij tijdens de bevalling een medische indicatie ontstaat, zijn van harte welkom in de Groningse ziekenhuizen en krijgen de gebruikelijke zorg. Om de zorgverleners te beschermen , mag er bij een bevalling, thuis of in het ziekenhuis, één begeleider (de partner of een andere persoon) aanwezig zijn. Bij een bevalling in het ziekenhuis moet deze begeleider koortsvrij zijn.

Samen werken voor optimale geboortezorg

Alle zorgverleners uit de geboortezorg in de provincie Groningen werken continu samen om optimale geboortezorg te kunnen blijven leveren.

Bron: UMCG