SARS-CoV-2 vermenigvuldigt in neus en longen

Het SARS-COV-2 coronavirus onderscheidt zich van andere virussen doordat het zich gemakkelijk vermenigvuldigt in de neus. Daardoor zou verklaard kunnen worden dat het virus sneller overdraagbaar is dan SARS of MERS.

Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Virologie van het Erasmus MC. De virologen wilden weten wat de verschillen zijn tussen het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) en virussen die al langer bekend zijn zoals MERS EN SARS. Door meer over het virus te weten, wordt duidelijker welke maatregelen zouden kunnen helpen om verdere verspreiding tegen te gaan en om een behandeling of vaccin te ontwikkelen.

Longschade

Bij apen met het coronavirus, vonden de onderzoekers het virus in de neus, de longen en de darmen zonder dat zij symptomen hadden zoals hoesten, verkoudheid, kortademigheid of diarree. De dieren hadden wel longontsteking, met afwijkingen vergelijkbaar met de longschade bij SARS. Bij oudere apen bleef het virus langer aantoonbaar.

MERS

De onderzoeksresultaten geven een mogelijke verklaring voor de snellere verspreiding van SARS-COV-2 vergeleken met SARS en MERS. SARS en MERS vermenigvuldigen voornamelijk dieper in de luchtwegen, waardoor ze zich minder snel verspreiden via kuchen of hoesten.



Nodig

“Het betekent dus dat de maatregelen zoals die nu door het kabinet zijn afgekondigd nodig zijn. Dat het nuttig is om bijeenkomsten van grote groepen mensen te voorkomen. En ook dat mensen zelf kunnen bijdragen aan het afremmen van de verspreiding door hun sociale contacten nu te beperken”, zegt Marion Koopmans, hoofd van de afdeling Virologie van het Erasmus MC. Het onderzoek ligt nu ter beoordeling bij een wetenschappelijk tijdschrift.

Bron: ErasmusMC