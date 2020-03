LUMC doet onderzoek naar nieuwe coronavirus-remmers

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaan samen met 7 Europese partners onderzoeken hoe ze antivirale therapie kunnen ontwikkelen om coronavirussen te bestrijden. Dit doen ze binnen het SCORE-project (Swift Coronavirus Therapeutics Response) dat is geselecteerd door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie (2,6 miljoen euro). Het werk is alvast gestart terwijl de laatste formaliteiten worden afgehandeld.



Prof. dr. Eric Snijder van de afdeling Medische Microbiologie (Leiden University Center of Infectious Diseases; LU-CID) is coördinator van het SCORE onderzoeksproject. De uitbraak van het recent naar de mens overgesprongen coronavirus (officiële naam: SARS-CoV-2) is nu tot pandemie uitgeroepen en het virus is nu ook in Nederland aan een opmars bezig. Om de verspreiding te beperken en in de toekomst andere coronavirussen te kunnen bestrijden, is het belangrijk dat er wereldwijd maatregelen worden genomen. Snijder: “SCORE gaat op zoek naar antivirale geneesmiddelen die op korte- of middellange termijn kunnen worden ingezet om patiënten te behandelen en de verspreiding van coronavirussen te beperken.”



Nieuwe behandelopties voor patiënten

In het SCORE consortium werkt het LUMC samen de universiteiten van Aix-Marseille, Leuven, Utrecht, Bern en Lübeck, het Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung en Janssen Pharmaceutica NV. In de komende 6 tot 9 maanden wil SCORE combinatiebehandelingen ontwikkelen voor patiënten die zijn geïnfecteerd met het coronavirus. Om dit te realiseren gaan de onderzoekers aan de slag met de beste antivirale opties die op dit moment al voorhanden zijn. Gekeken wordt of die op korte termijn verder ontwikkeld kunnen worden richting een klinische toepassing.



Onderzoek naar werking van virusremmers

De onderzoekers willen binnen het project ook bestuderen hoe bepaalde geneesmiddelen de vermenigvuldiging van het virus blokkeren, en hoe het virus daar mogelijk weer aan kan ontsnappen. Deze informatie is cruciaal om virusremmers steeds verder te kunnen verbeteren. Het onderzoek levert ook allerlei ‘moleculair gereedschap’ en infectiemodellen op. Daarmee kan de ontwikkeling van antivirale middelen versneld worden. Het SCORE consortium zal deze materialen en modellen ter beschikking stellen aan belanghebbende onderzoekers van universiteiten en bedrijven wereldwijd.



Bestrijding van toekomstige coronavirus-uitbraken

De nieuwe behandelopties en de ontwikkeling van betere geneesmiddelen, kunnen helpen om de verspreiding van het huidige coronavirus op korte termijn te beperken. De SCORE onderzoekers willen daarnaast meer diepgaande kennis opdoen over coronavirussen, zodat we beter voorbereid zullen zijn op toekomstige uitbraken van andere coronavirussen. Een belangrijk doel voor de middellange termijn is om remmers te ontwikkelen die actief zijn tegen grotere groepen verwante coronavirussen, en mogelijk zelfde tegen deze gehele virusfamilie.



PREVENT nCoV-19

Naast het SCORE-project is de LUMC afdeling Medische Microbiologie ook betrokken bij het PREVENT nCoV-19 project, dat werd geselecteerd binnen dezelfde coronavirus ronde van het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Binnen dit onderzoeksproject wordt een potentieel SARS-CoV-2 vaccin in laboratorium en kliniek onderzocht op effectiviteit en veiligheid. Onder leiding van dr. Marjolein Kikkert worden in het LUMC kandidaat-vaccins, die door het consortium worden gemaakt, getest op het opwekken van een virus-neutraliserende immuun respons.

Bron: LUMC