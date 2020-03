Iers luchtzuiveringssysteem, nieuw wapen in de oorlog tegen het coronavirus COVID-19, gedoneerd aan ziekenhuizen in Wuhan

Wereldwijd zijn duizenden zorgverleners besmet geraakt met het coronavirus COVID-19. Het zijn dus niet alleen kwetsbare mensen en ouderen die zeer vatbaar zijn voor infectie door het nieuwe coronavirus. Ondanks goede gezondheid en leeftijd blijkt het risico op besmetting van medische werknemers hoog. Zorgverleners moeten momenteel hard werken in stressvolle omstandigheden. Ook dat heeft negatieve invloed op het immuunsysteem en verergert het risico op het krijgen van een infectie.

Steeds meer artsen en verpleegkundigen moeten na een besmetting in quarantaine, waardoor de werkdruk in ziekenhuizen verder oploopt. De besmetting van zorgpersoneel is niet alleen een probleem in de ziekenhuizen in China. Ook in Europa worden patiënten, die niet levensbedreigend ziek zijn en die niet besmet zijn met COVID-19, naar huis gestuurd. Het beperken van besmetting van verpleegkundigen en artsen is dan ook essentieel om de benodigde capaciteit in ziekenhuizen tijdens deze coronacrisis te kunnen blijven garanderen. Zo was op een bepaald moment in een ziekenhuis in Wuhan tweederde van het IC-personeel geïnfecteerd.

Een mogelijke oplossing tegen deze kruisbesmetting van zorgpersoneel komt uit Ierland. Novaerus, een betrekkelijk klein Iers MedTech bedrijf, ontwikkelt en produceert gepatenteerde medische luchtzuiveringsoplossingen. Hun luchtreinigingssystemen is in staat om tot maximaal 99% van de pathogenen in de lucht te elimineren. Het bedrijf werkte al geruime tijd samen met zeven gevestigde Chinese leveranciers in Hubei, Beijing, Shanghai, Zhejiang, Guangzhou, Hong Kong en Macao, en had al een goed netwerk opgebouwd in China met hulp van Enterprise Ireland.

Novaerus bedacht zich geen moment en doneerde verschillende van haar nieuwste plasma-desinfectieluchtreinigers aan twee ziekenhuizen in Wuhan. Novaerus sprong daarmee in op de groeiende bezorgdheid over de besmetting met pathogenen uit de lucht.

Door de goede contacten in China, was het niet zo ingewikkeld om zo’n donatie te kunnen doen. Met hulp van de lokale partners en gevestigde distributeurs in heel China, zijn mobiele luchtdesinfectieapparaten ter beschikking gesteld.

De donatie is door Novaerus uit dankbaarheid gedaan. Dankbaarheid voor de goede contacten in China, die het door de corona-uitbraak nu heel moeilijk hebben, alsdus Vice President Kieran Mc Brian. Met de lokale partners kon deze donatie snel georganiseerd worden. Enterprise Ireland heeft teams in China en Ierland om zakelijke inspanningen te ondersteunen.

Eén van de apparaten die nu dienst doet in een ziekenhuis in Wuhan, provincie Hubei, China is de nieuwe Defend 1050. Een mobiele oplossing die snelle luchtdesinfectie en -zuivering combineert en effectief coronavirusdeeltjes in de lucht elimineert. Het apparaat zorgt ervoor dat het personeel minder risico loopt besmet te raken door de pathogenen die een besmette patiënt verspreidt. Dat risico is voor zorgverleners erg groot.

Kevin Devlin, CEO van moederbedrijf WellAir “We hebben al in 2016 de eerste testen op coronavirussen uitgevoerd. Dit leverde uitstekende resultaten op. Novaerus produceert verschillende luchtdesinfectiesystemen die ziekteverwekkers deactiveren. Deze technologie krijgt door de corona-pandemie veel aandacht, omdat zorgverleners, ondanks vele maatregelen, toch besmet zijn geraakt. De impact van deze bestrijdingstechnologie is uitermate complementair aan de gebruikelijke infectiepreventiemaatregelen en -hulpmiddelen.”

Op 21 februari 2020 nam de Chinese ambassadeur He Xiangdong in Ierland de donatie van 22 luchtzuiveringsapparaten van Novaerus, namens Wuhan, in ontvangst.

Donatie aan Wuhan

Op 21 februari 2020 nam de Chinese ambassadeur He Xiangdong in Ierland de donatie van 22 luchtzuiveringsapparaten van Novaerus, namens Wuhan, in ontvangst.

De donatie van Novaerus maakt momenteel in China al het verschil. De apparaten worden gebruikt in Wuhan Xincheng Hospital en Wuhan Third People’s Hospital. Door een gebrek aan beschermingsmiddelen werd er in Chinese ziekenhuizen geïmproviseerd. Het medisch personeel gebruikte soms ouderwetse beschermende kleding gemaakt van plastic vuilniszakken. Ook werd uit nood tape gebruikt om gescheurde chirurgische mondmaskers op te lappen of een bril te repareren om ze maar te kunnen hergebruiken. Terwijl die middelen bedoeld zijn voor eenmalig gebruik.

Daarnaast zorgen de luchtdesinfectiesystemen voor een risicoreductie. Veel gespecialiseerde zorgverleners zijn ziek geworden en werden vervangen door andere zorgverleners met andere disciplines. Zij waren onvoldoende getraind in infectiepreventie en onbekend met de zorg aan infectieuze patiënten. Door de verspreiding van pathogenen in de lucht te reduceren verklein je ook de risico’s van de onervarenheid van deze vervangers.

De Novaerus units kunnen worden gebruikt om kamers, na infectie, snel te saneren en zijn effectief tegen een ‘super bugs’ in het ziekenhuizen. Uiteindelijk levert een luchtdesinfectiesysteem ook een kostenbesparing op omdat ook het aantal postoperatieve infecties omlaag worden gebracht.

Natuurlijk heeft het verbeteren van de handhygiëne en het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen topprioriteit in ziekenhuizen, stelt Kieran Mc Brian. En isolatie van potentieel besmettelijke patiënten is essentieel om onnodige blootstelling van patiënten naar zorgpersoneel te voorkomen. De medische luchtdesinfectietechnologie, zoals de mobiele Defend 1050 van Novaerus, kan de lucht zo behandelen dat er minder pathogenen in een ruimte circuleren, waardoor de kans op infectie ook wordt verkleind. Zo komen minder pathogenen op oppervlakten terecht die de zorgverleners aanraken en hen potentieel kunnen besmetten.

Uit onafhankelijke laboratoriumtests is gebleken dat Novaerus ultra-low-energy plasma technologie zeer effectief is tegen MS2 Bacteriofaag, een veelgebruikt surrogaat voor SARS-CoV, hét pathogeen van het coronavirus COVID-19. Dit pathogeen werd met 99,99% gereduceerd in de lucht waardoor de besmetting via kleine druppeltjes in de lucht wordt geminimaliseerd. Ondanks de genetische gelijkenis met de verschillende SARS-virussen, blijkt het nieuwe coronavirus veel besmettelijker. Novaerus draagbare luchtdesinfectie apparaten maken gebruik van een niet-selectieve gepatenteerde plasma-technologie, een unieke en veilige oplossing om virussen 24/7 in de lucht te doden. De werkzaamheid van Novaerus-producten is onafhankelijk getest en geverifieerd met een reeks ziekteverwekkers, waaronder mazelen, influenza, Clostridium difficile en schimmels.

Deze technologie wordt al in verschillende ziekenhuizen en verpleeghuizen gebruikt om de verspreiding van virussen zoals influenza, norovirus en mazelen te voorkomen, evenals de verspreiding van gevaarlijke bacteriën en schimmels, zoals MRSA, Clostridium difficile, en Aspergillus niger. Het bedrijf maakt apparaten die geschikt zijn voor grote ruimtes. Deze systemen reinigen tot 900 kubieke meter lucht per uur. De kleinste luchtdesinfectieapparaten reinigen 80 kubieke meter lucht in een uur. De systemen zijn 24 uur per dag in bedrijf maar verbruiken zeer weinig elektriciteit en zorgen voor een gezonde, contaminatie-vrije binnenlucht.

Door de medische luchtdesinfectietechnologie voortdurend te laten draaien, is de ruimte rond de meest kwetsbare en infectieuze patiënten veilig. En dat zorgt ervoor dat infectiepreventie wordt geoptimaliseerd. Want er komen minder pathogene op de huid en kleding van de zorgverlener, oppervlakken in de buurt van de patiënt en in de lucht.

Kieran Mc Brian, Vice President van Novaerus legt uit dat het bijzonder moeilijk is om de verspreiding van een ziekte te beteugelen die zich door de lucht verspreid, want we hebben zeer weinig bescherming als we ademen. Schone lucht is een essentieel onderdeel van het beheersen van elke uitbraak.

Het reinigen van de lucht is een fundamenteel onderdeel voor de beheersing van besmettelijke uitbraken. De Novaerus units kunnen worden gebruikt om kamers na infectie snel te saneren, daarom is de primaire markt voor medische faciliteiten. Ze worden gebruikt in ziekenhuizen, dokterspraktijken, wachtkamers en operatiekamers. “Overal waar er behoefte is aan het verminderen van het risico op kruisbesmetting,” aldus Kieran Mc Brian.

De Defend 1050 plasma- en filtertechnologie zuigt de binnenlucht aan, desinfecteert en zuivert deze lucht. De reiniging gebeurt als de lucht langs de gepatenteerde plasmaspoelen passeert. Dit roeit alle pathogenen onmiddellijk uit omdat ze, als het ware door “een veld van bliksem –worden geleid. Deze technologie is uniek en doodt virussen en andere pathogenen zeer snel. Daarom werkt schone lucht complementair aan de oppervlakte- en handhygiëne. De werkzaamheid van het apparaat werd getest en gekwalificeerd door het Guangzhou Institute of Microbiology. Een mond-neusmasker beschermt je alleen maar tegen pathogenen, door de technologie van Novaerus worden pathogene geëlimineerd.

De luchtdesinfectieapparten zijn daarom ook goed ontvangen in China en doen dankbaar werk. Ze zorgen voor schone, gedesinfecteerde lucht, dat speelt een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van de verspreiding van COVID-19.

De ervaringen met de luchtdesinfectieapparaten in Wuhan heeft zich al flink verspreid, er is inmiddels enorme belangstelling vanuit onder andere Azië, met inbegrip van landen zoals Zuid-Korea, Vietnam en China. In de hele regio is de vraag al aanzienlijk toegenomen.

Rol van Enterprise Ireland

In de afgelopen 20 jaar zijn Ierse producenten van medische hulpmiddel zeer succesvol geweest in het buitenland. Enterprise Ireland is een agentschap van de Ierse overheid dat mkb’ers ondersteunt met alle exportactiviteiten. Hierdoor is Ierland wereldleider op het gebied van de productie van MedTech oplossingen. Dat succes is ook te danken aan de zeer actieve rol van de Ierse Overheid. De Ierse overheid ondersteunt grote en kleine bedrijven die zaken willen doen in het buitenland. Enterprise Ireland staat zo’n 300 Ierse mkb’ers met raad en daad bij. Die hulp gaat veel verder dan alleen de mkb’ers in contact te brengen met de juiste mensen. Naast netwerkactiviteiten en matchmaking helpt Enterprise Ireland bedrijven met Soft Skill planning, scenarioplanning en procurement. Daarnaast is Enterpise Ireland een echte expert op het gebied van business culture, geeft het veel workshops en is innovatiepartner voor bedrijven. Zij helpt ondernemers om succesvol zaken te kunnen doen in het buitenland. En is de basis waardoor zelfs in een land als China langdurige zakenrelaties ontstaan en deze kunnen uitgroeien tot een wederkerige samenwerking. Enterprise Ireland houdt de wereldwijde uitbraak van Coronavirus nauwlettend in de gaten en neemt proactief contact op als Ierse bedrijven in het buitenland stappen en/of voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Het Department of Business, Enterprise and Innovation heeft een checklist voor bedrijfscontinuïteit gepubliceerd om te helpen bij noodscenario’s in verband met het Coronavirus.