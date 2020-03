Veiligheid voor medewerker én klant drogist

Drogisten vinden de veiligheid van de medewerkers en de klanten heel belangrijk. Daarom heeft het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) met alle drogisterijen een aantal spelregels afgesproken. Drogisten laten maximaal één klant per 10m2 winkeloppervlak toe. Het gebruik van een winkelmandje wordt verplicht.

Spelregels

Een winkelmandje helpt ook om afstand tot elkaar te houden. Zijn de winkelmandjes op dan kunnen er even geen klanten meer naar binnen. De klant zal dan moeten wachten. Andere spelregels die de drogisten aan de klanten vragen in acht te nemen zijn:

Houd 1,5 meter afstand, voor de drogisterij en in de winkel

Kom zoveel mogelijk alleen naar de drogisterij

Kom niet naar de winkel als je verkouden bent of griepklachten hebt

Doe doelgericht boodschappen en koop niet meer dan je nodig hebt

Volg altijd de aanwijzingen van het personeel

Betaal contactloos (pin of mobiel

Prettig en veilig

Voor de medewerkers in de drogisterij zijn ook afspraken gemaakt zodat die op een prettige en veilig manier hun werk kunnen doen. Zo is er voor advisering van de klant bij het zelfzorgschap een afgegrensde plaats beschikbaar voor de (assistent)drogist. Daarnaast zijn er ‘kuchschermen’ bij de kassa. Het vullen van de schappen gebeurt zoveel mogelijk buiten openingstijd of in afgesloten gangpaden. De gangpaden worden zoveel mogelijk vrij van obstakels en waar nodig wordt de looprichting aangegeven.

Op deze manier leveren drogisten een bijdrage aan de veiligheid van klant en medewerker.

Bron: Centraal Bureau Drogisterijbedrijven