Ingebruikname Saxenburgh Medisch Centrum uitgesteld door coronacrisis

Saxenburgh stelt de ingebruikname van het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg noodgedwongen uit. De verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis stond gepland in de week voor het Pinksterweekend van 28 – 31 mei 2020, maar wordt met

4 – 6 maanden uitgesteld. Dit uitstel is het gevolg van de wereldwijde coronacrisis, aldus de Raad van Bestuur van Saxenburgh.

Aangescherpte maatregelen

De aangescherpte maatregelen van de overheid van 23 maart jl., bedoeld om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, liggen mede ten grondslag aan het besluit. Hierdoor zijn tot 1 juni 2020 samenscholingen van meer dan drie personen niet toegestaan. “Dit maakt het voor ons onmogelijk om de inhuizing en scholing van medewerkers te organiseren, die nodig is om het nieuwe ziekenhuis verantwoord in gebruik te kunnen nemen. Ook de stagnerende levering van apparatuur speelt mee”, aldus een teleurgestelde, maar ook realistische bestuurder Wouter van der Kam.

Coronacrisis

“Wij zullen daarnaast de komende tijd alle medewerkers hard nodig hebben om te kunnen voldoen aan de extra zorgvraag die naar verwachting op ons afkomt vanwege de coronacrisis. Hoewel op dit moment het ziekteverzuim onder onze medewerkers gelukkig nog niet tot ernstige knelpunten leidt, is ook dat een factor waarmee wij de komende tijd rekening moeten houden. Dit alles heeft geleid tot dit ingrijpende besluit van uitstel. Het was een moeilijk besluit, maar wij konden niet anders.”

Saxenburgh beraadt zich de komende tijd over de gevolgen van het uitstel en hoe de organisatie deze gevolgen gaat opvangen.

De voorbereidingen op de ingebruikname van het Saxenburgh Medisch Centrum gaan in tussentijd wel door. De planningen worden echter aangepast.

Van der Kam roemt de inzet van alle bij de bouw betrokkenen, die in de afgelopen tijd keihard hebben gewerkt aan het nieuwe ziekenhuis en is daar dankbaar voor. “Wij zijn en blijven ervan overtuigd, dat onze medewerkers straks in een prachtig nieuw compact ziekenhuis mogen werken, waar onze patiënten gastvrij worden ontvangen, alleen moeten we nog even geduld hebben.”

Bron: Saxenburgh