Oostenrijkse autoriteiten in het Zillertal roepen op gezondheid te monitoren vanwege COVID-19

Nederlandse après-skigasten die in Gerlos en Mayrhofen zijn geweest moeten goed op hun gezondheid letten. Het gaat vooral om mensen die tussen 8 en 15 maart in het gebied zijn geweest en dan voornamelijk bezoekers van bars in Mayrhofen en Gerlos. Het coronavirus heeft in het gebied om zich heen gegrepen, zeggen Oostenrijkse autoriteiten in het Zillertal. Een barman in het Oostenrijkse Ischgl zou in zijn eentje verantwoordelijk zijn voor honderden besmettingen van wintersporters door heel Europa. Nu lijkt dat niet alleen Ischgl een besmettingsbron is, maar ook in Gerlos, Mayrhofen en Zell am Ziller zijn COVID-19-haarden.

Personen die tussen 8 en 15 maart verbleven in bars en Aprés Ski bars, vooral in Mayrhofen en Gerlos in het Zillertal en in Zell am Ziller en Aschau-Kaltenbach, moeten hun gezondheid nauwlettend in de gaten houden. Als je gezondheidsklachten krijgt moet je contact opnemen met een arts

Het betreft de volgende restaurants:

Gondel/Liftanlagen Axamer Lizum

Almbar (Axamer Lizum)

Dohlennest

Bärenhütte = Pleisenhütte

Sunnalm

Hoadl

Hotel Edelweiss, Götzens

ClubHotel

Tiroler Haus

Openbare Skibus van Axamer Lizum

Golfstüberl

Birgitz

Sportcafe Götzens

Intersport Axamer Lizum

Gasthaus Bini’s

Alparthotel, Götzens

Mayrhofen : Brück’n Stadl, Scotland Yard Pub, Hotel Strass “Arena Club”, Restaurant “Steakhouse”, Café/Bar “Happy End”

: Brück’n Stadl, Scotland Yard Pub, Hotel Strass “Arena Club”, Restaurant “Steakhouse”, Café/Bar “Happy End” Gerlos: Aprés Ski “Ski Hut”, Seppi’s Gerlos

Aprés Ski “Ski Hut”, Seppi’s Gerlos Zell am Ziller: Zellerstuben, Hili Bar

Zellerstuben, Hili Bar Aschau-Kaltenbach: Bergrestaurant “Marendalm”

In Tirol zijn 1.664 Corona-infecties bevestigd vanaf 27 maart 2020, 08:45 uur. In Tirol is sinds 18 maart 2020 om middernacht een quarantaine van alle 279 Tiroler gemeenten van kracht. Alle kabelbanen in Oostenrijk zijn gesloten. Deze verordening van de autoriteiten is voorlopig van toepassing tot 13 april 2020. Accommodaties (hotels, appartementen, privékamers, enz.) zijn sinds 16 maart zonder uitzondering gesloten. Deze verordening van de autoriteiten is voorlopig van toepassing tot 13 april 2020.

Alle gasten Zillertal bereiken

Tot vorige week had het Zillertal nog geen meldingen, maar inmiddels zijn dit er ruim 30. “In een hotel heb je gastenlijsten en kun je mensen aanschrijven, maar bij bars niet. Daarom hebben we deze oproep gedaan”, zegt een woordvoerder, die ervoor wil zorgen dat alle gasten uit het gebied worden bereikt. Hij roept Nederlanders op goed na te denken of ze in één van deze gelegenheden zijn geweest. “Wanneer ze daar waren, moeten ze echt goed opletten. Ze kunnen er mogelijk met het coronavirus COVID-19 zijn besmet.” Hij adviseert zieke wintersporters zich te melden bij de GGD en te melden dat zij in Tirol zijn geweest.