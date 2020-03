Autismeweek: nieuwe blog door volwassenen met autisme

Van 28 maart t/m 4 april is de jaarlijkse Autismeweek. Door het Coronavirus kunnen veel activiteiten niet doorgaan, maar wat gelukkig wel door kan gaan is de lancering van ‘Autisme is veelzijdig’: een website waarop acht volwassenen met autisme bloggen over hun leven. Tijdens Autismeweek wordt elke dag een nieuwe blog gepubliceerd over ‘prikkels’, het thema van de Autismeweek. Daarna zal eens per week een nieuwe blog verschijnen. Het adres van de website is http://www.autismedigitaal.nl/veelzijdig/.

‘Autisme is veelzijdig’

‘Autisme is veelzijdig’ onderscheidt zich van andere blogs over autisme doordat er een hele groep volwassenen met autisme aan meewerkt. Door samen te bloggen op één website wil de groep laten zien dat autisme voor iedereen weer anders is. Het initiatief voor de blog kwam uit de stad Groningen. Volwassenen met autisme uit heel Noord-Nederland kunnen zich echter opgeven als zij mee willen schrijven. Ook is het mogelijk om in plaats van te schrijven foto’s of tekeningen te maken.

Goed gesprek

Hoofdredacteur Douwe Wilts schreef een van de eerste blogs. Hierin noemt hij zichzelf een ‘praatpaalwandelaar’, omdat zijn definitie van een goed gesprek ange tijd was dat hijzelf de hele tijd aan het woord was. Door dialogen te bestuderen tijdens zijn studie Nederlands leerde hij dat vaak meerdere karakters een substantiële bijdrage leveren aan een gesprek. Nu is hij ervan bewust dat in een goed gesprek de ander ook de ruimte krijgt om iets te vertellen.

Het project wordt gecoördineerd door Autisme Digitaal, die ook de website heeft gemaakt. Autisme Digitaal is een stichting van mensen met autisme die websites en presentaties maakt over autisme. In de Autismeweek lanceert de stichting nog een website over autisme: op www.autismedigitaal.nl/nederland/ is een nieuw overzicht te vinden van Nederlandstalige websites, organisaties en boeken over autisme, naast artikelen over de geschiedenis van autisme in Nederland.

Bron: Autismedigital