Koningin Máxima ‘live’ in de Huiskamer van MIND

Woensdagmiddag om 16:00 uur was Koningin Máxima ‘op bezoek’ in de virtuele huiskamer (livestream) van MIND en Stichting Out of the Box TV. Zij ging via beeldbellen kort in gesprek met de jonge ervaringsdeskundige Ferdy Berkhof (ook betrokken bij de MIND Young Studio) en presentator Linda Jeekel. Vrijdag 27-3 zal het hele gesprek rond 15.30 uur te zien zijn op de livestream die iedere werkdag te volgen is van 11 tot 16 uur via www.wijzijnmind.nl/corona .

Hart onder de riem

De Koningin, die afgelopen vrijdag belde met directeur Marjan ter Avest van MIND om haar te vragen hoe het nu gaat met mensen met psychische problemen in deze coronacrisis, gaf tijdens dat gesprek aan graag even te willen spreken met een jonge ervaringsdeskundige. Zij wil met haar betrokkenheid iedereen met psychische klachten – al dan niet door de huidige situatie in de wereld – een hart onder de riem steken.

De Koningin vroeg in de livestream aan Ferdy en Linda hoe het met hen gaat in deze hectische periode. Daarnaast gaf de koningin aan dat ze deze MIND-huiskamer een geweldig initiatief vindt en dat ze hoopt dat veel mensen hierdoor geholpen worden.

bron video: MIND/Out of the Box TV.

Bron: MIND