3.000 bedden in McCormick Place voor coronapatiënten

De Us Army Corps of Engineers heeft plannen om McCormick Place om te vormen tot een alternatief ziekenhuis met 3.000-bedden voor COVID-19 patienten. De zalen A, B, en C op McCormick Place moeten op 24 april dienst doen als COVID-19 ziekenhuis.

Het Pentagon spreekt over McCormick Place als één van de 114 sites die het Corps of Engineers op het oog heeft om voldoende zorg te kunnen bieden. Het Pentagon zegt dat de voorgestelde conversie van conventiecentrum in Chicago drie verschillende afdelingen gaat krijgen waar mensen liggen die een vergelijkbare ziektelast hebben.

De reden dat voor McCormick Place is gekozen is omdat zij gebruik maken van een systeem waar de luchtdruk in het gebouw kan worden verlaagd, waardoor de lucht vanuit de behandelunits wel naar binnen maar niet naar buiten stroomt. Hierdoor zou voorkomen kunnen worden dat verontreinigde/besmette lucht ontsnapt.

Men verwacht dat 3.000 zieken naar Chicago McCormick Convention Center gaan.