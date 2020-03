Gemiddeld 75% daling van verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen voor niet-acute zorg

Stuwmeer met uitgestelde reguliere zorgvragen groeit met 450.000 behandelingen per maand

Sinds de start van de coronacrisis begin maart loopt het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuiszorg drastisch terug. ZorgDomein, het platform dat deze gegevensuitwisseling in de zorg tussen zorginstellingen faciliteert (13,7 miljoen in 2019), heeft real-time inzage in de cijfers en deelt deze data voor een betere voorbereiding op de uitdaging die het Nederlandse zorgstelsel straks te wachten staat.

Nasleep van Corona

Met een gemiddelde daling van 75%, oftewel 450.000 regulieren zorgvragen per maand die uitgesteld worden, is het onvermijdelijk dat de nasleep van corona zal leiden tot oplopende wachttijden. Problematiek die vraagt om centrale coördinatie, uniforme gegevensuitwisseling én voortzetting van de samenwerking tussen ziekenhuizen en met zelfstandige klinieken in Nederland.

We bevinden ons midden in de coronacrisis. Niet-acute zorg wordt uitgesteld. Dit leidt tot een opeenstapeling zorgvragen en onvermijdelijk tot oplopende wachttijden. De zorgen over de uitdaging die ons zorgstelsel nog te wachten staat, zijn groot.

Capaciteit vrij maken

De real-time inzage van ZorgDomein in eerstelijns verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken laat een enorme daling zien. Het aantal reguliere verwijzingen naar ziekenhuiszorg (MSZ) is de afgelopen dagen afgenomen met gemiddeld 75% om capaciteit vrij te maken voor opname van coronapatiënten en om nieuwe besmettingen te voorkomen.

De nasleep van corona en de uitdaging om deze groeiende uitgestelde zorgvragen te verwerken, vraagt om voortzetting van landelijke coördinatie, financiering en samenwerking. Samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen, zorginstanties, verzekeraars en toeleveranciers. Daar waar we samen op grote schaal moeten denken en doen om tot een werkbare oplossing te komen. De afgelopen weken hebben uitgewezen dat het kan. ZorgDomein draagt daar met haar actuele data en gegevensuitwisseling graag aan bij. Samen zijn we sterker.

Figuur 1: Relatieve procentuele afname van eerstelijns verwijzingen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken per postcodegebied ten opzichte van 2019 op 10 maart 2020 en 26 maart 2020.

Actuele data te volgen op:

https://zorgdomein.nl/nieuws/gemiddeld-75-procent-daling-verwijzingen-door-coronacrisis

Bron: Zorgdomein