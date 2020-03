Landelijke portal stelt expertise over COVID-19 beschikbaar

Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Crisisteams, gemeentes en de nationale overheid moeten het hoofd bieden aan allerlei maatschappelijke vraagstukken die op hun afkomen. Om hen hierin te ondersteunen lanceert het Social Sciences & Humanities (SSH) Beraad de ‘SSH Covid19 portal’, een openbaar portal dat de expertise van de Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen in heel Nederland beschikbaar stelt.

De SSH Covid19-portal biedt snelle en directe toegang tot topwetenschappers en tot de meest recente sociaalwetenschappelijke en geesteswetenschappelijke kennis over de pandemie en haar gevolgen. De site verwijst naar experts op het gebied van gezondheidscommunicatie, risicopercepties, overreding, werkloosheid, sociale netwerken, arbeidsverhoudingen, gezinsstress, logistieke uitdagingen, juridische kwesties, data issues, thuiswerken, distance learning, onderwijsongelijkheid en nog veel meer.

Experts zijn autoriteit

Alle experts zijn autoriteit op onderzoek dat relevant is met betrekking tot de huidige pandemie en de komende tijd beschikbaar voor nationale Covid-19-crisisteams, beleidsmakers (lokaal, regionaal en nationaal) en gezondheidsinstellingen. Deze experts kunnen ook daadwerkelijk meedenken met oplossingen voor de vraagstukken die er worden voorgelegd.

‘In eerste instantie is de crisis natuurlijk een crisis van de volksgezondheid’, licht een van de initiatiefnemers UvA-hoogleraar Claes de Vreese toe, ’maar nu de impact zo groot is en het nog zo lang gaat duren, komen er ook heel veel maatschappelijke en gedragskwesties aan de orde. De expertise van de Sociale Wetenschappen en de Geesteswetenschappen is hard nodig en kan helpen bij oplossingen. We zetten hier nu als Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap gezamenlijk de schouders onder.’ Crisisteams, beleid, gezondheidsinstellingen en journalisten kunnen via de portal contact opnemen over hun vraagstuk.

Bron: UvA