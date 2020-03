101-jarig corona-patiënte ontslagen uit het IJsselland Ziekenhuis

Een sprankje hoop

Vandaag wordt een honderd-en-een-jarige corona patiënte uit het IJsselland Ziekenhuis ontslagen. De 101-jarige vrouw woont op zichzelf en wordt nu naar een verpleeghuis gebracht om verder te herstellen. Anderhalve week geleden werd zij in het ziekenhuis opgenomen in isolatie omdat zij klachten van kortademigheid had. De oudere dame testte positief op het COVID-19 virus maar is inmiddels hersteld en mag het ziekenhuis weer verlaten.



De verpleegkundigen en longartsen zijn blij met het nieuws, zij maken veel verdrietige en heftige situaties mee, en gelukkig zijn er ook deze positieve ervaringen. Longarts S. Ramlal: “Het is een kranige dame, prachtig om te zien hoe zij zich aan de leefregels houdt! Ze kucht netjes in haar elleboog en ik moest op gepaste afstand van haar blijven. Laten we ons allemaal aan deze leefregels houden, dat is zo cruciaal!”

Jongste dochter Marianne vertelt over haar moeder: “Mijn moeder vertelde ons vaak het verhaal over de eerste keer dat ze haar toen toekomstige echtgenoot op zijn werk in de garage ophaalde. Mijn moeder was in die tijd heel slank, zoals ze nu ook is. Toen de beste man haar zag zei hij grappend tegen mijn vader: ‘Ga je met haar trouwen? Die gaat het niet lang maken!’ En mijn moeder zegt dan altijd: ‘En sindsdien maak ik het nog héél lang!’ Mijn moeder is een zelfstandige dame die weet wat ze wil, ze heeft in haar leven heel veel meegemaakt en altijd hard gewerkt. Natuurlijk is ze soms ook eigenwijs. We hopen dat ze weer in een constante en eigen omgeving komt waar ze de mensen kent en waar ze tot rust kan komen.”

Bron: IJsselland Ziekenhuis