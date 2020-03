Duitsland geeft coronavirus ‘immuniteitscertificaten’ uit aan mensen die hersteld zijn van COVID-19

‘immuniteitscertificaten’ een poging de lockdown te beëindigen

Duitse wetenschappers worden ingezet in de strijd tegen het virus. Zij testen deelnemers op antilichamen om erachter te komen wie van hen de ziekte al hebben gehad en zijn genezen. Dat blijkt uit een artikel in Der Spiegel. De onderzoekers is willen 100.000 mensen per keer te testen, documentatie uitgevend aan degenen die een immuniteit hebben opgebouwd. Het team is van plan om 100.000 mensen per keer te testen, en aan de geteste personen die een immuniteit hebben opgebouwd een certificaat mee te geven.

Immuniteitscertificaten



De onderzoekers gebruiken de verkregen informatie uit het testen om te beoordelen hoe, waar en wanneer een lockdown kan worden opgeheven. Zodat duidelijk word waar scholen weer heropend kunnen worden en massabijeenkomsten weer kunnen worden toegestaan.

Het Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (HZI) houdt toezicht op het project. Het zal bloedonderzoek zal in de loop van de volgende weken uitgevoerd en om antilichamen te zoeken die in dragers van de ziekte hebben aangemaakt.

‘Wie immuun is, kan dan een immuniteitscertificaat krijgen waarmee ze bijvoorbeeld vrijgesteld kunnen worden van (lockdown-gerelateerde) beperkingen, aldus projectleider Gerard Krause. De tests zullen ook een duidelijker beeld geven van de besmettingsgraad, dus hoeveel mensen in Duitsland het coronavirus hebben opgelopen.

Bron: Dailymail