IC St. Antonius Ziekenhuis | Coronavirus #Flattenthecurve

Wat gebeurt er met je longen als je ziek wordt?

Bacteriën en virussen komen vaak binnen via de mond en luchtwegen. Een virus kan zich verplaatsen via direct contact en indirect contact. Als iemand die ziek is, bijvoorbeeld door het coronavirus, hoest of niest, komen besmette druppeltjes in de lucht. Krijg je die binnen, via bijvoorbeeld ademhalen, dan kun je besmet raken. Ook via de handen wordt een virus doorgegeven. Raak je vervolgens je gezicht aan of eten dat je opeet, dan kun je het coronavirus binnenkrijgen.

Een virus bindt zich makkelijk aan de cellen in je longen. Wanneer je lichaam ontdekt dat er een ziekteverwekker je lijf is binnengedrongen, wordt het immuunstelsel actief om de ziekteverwekkers op te ruimen. Als je lichaam een virus niet herkent dan zal het zelf een stofje ontwikkelen dat het virus kan opruimen, maar dat kost tijd. In de tussentijd kan het virus zich verder kopiëren en verspreiden. Als je immuunsysteem te hard werkt, kan het ook doorschieten en zelfs schade toebrengen aan je lichaam. Het longweefsel, waar het virus het eerst binnenkomt, kan (permanent) beschadigd raken.



Wat gebeurt er in je lichaam als je besmet raakt met het coronavirus? Wat zijn de eerste klachten? En bij hoeveel mensen ontaardt de infectie in een longontsteking? Longarts Gert-Jan Braunstahl geeft antwoord in deze video:

Kijkje achter de schermen bij de Intensive Care van het St. Antonius Ziekenhuis tijdens de coronacrisis.

Bron: St. Antonius Ziekenhuis