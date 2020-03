Uw naaste op een IC met een Coronabesmetting, ErasmusMC heeft tips voor naasten

Een opname op een Intensive Care (IC) is een indrukwekkende periode. Dat geldt zowel voor de patiënt als ook voor u, als naaste. Het Coronavirus COVID-19 zorgt daarbij nog voor extra aanpassingen in de dagelijkse gang van zaken. In deze film laat het ErasmusMC u zien hoe zij voor uw naasten zorgen en voorzien zij u van tips.

Het Coronavirus COVID-19 heeft voor een aantal aanpassingen gezorgd in de dagelijkse gang van zaken op de Intensive Care. Bijvoorbeeld een bezoekbeperking en isolerende maatregelen. Wanneer uw naaste is opgenomen op een IC van het Erasmus MC is dat al een moeilijke periode en kunnen deze maatregelen voor extra spanning zorgen.

Bezoek

Door het COVID-19 virus is het helaas slechts zeer beperkt, of helemaal niet, mogelijk om uw naaste te bezoeken. Wij hebben een korte video voor u gemaakt waarin we u achtergrondinformatie geven over de zorg die wij uw naaste bieden.Wij zijn ons heel erg bewust hoe verschrikkelijk het moet zijn om niet of nauwelijks op bezoek te kunnen komen bij uw dierbare. Er wordt hard gewerkt om met digitale middelen meer verbinding mogelijk te maken, zodat u toch nog een beetje het gevoel heeft dichtbij te kunnen zijn.

Wat kunt u doen?

Is uw naaste wakker? Dan kunt u natuurlijk zelf met Whatsapp of via een tablet videobellen. Zo kunt u elkaar regelmatig zien en steun geven. Meestal is dat echter niet mogelijk omdat wij uw naaste in slaap houden met medicijnen.

Steun elkaar. Houd contact houden met uw familie en vrienden om elkaar te steunen.

Wij adviseren u om een dagboek bij te houden, waarin u zelf korte stukjes schrijft over wat er gebeurt en waarover u zich zorgen maakt. Dit helpt uzelf, en zeker ook uw naaste in de periode van herstel. Ook kunt u verpleegkundigen vragen een stukje te schrijven.

Heeft u behoefte aan meer informatie of een luisterend oor? Dit kunt u vinden op de website van IC Connect.

Voor specifieke vragen over uw persoonlijke situatie verwijzen we u naar het behandelteam.

Bron: ErasmusMC