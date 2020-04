COVID-19 infecties 31 maart op de Nederlandse IC’s

Totaal aantal (bewezen/verdachte) COVID-19 opnamen in de Nederlandse ICs op dit moment (d.w.z geen ontslagdatum bekend): 1079/59=1138

Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was in Nederlandse IC’s: 1427

Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten in de Nederlandse IC’s met fatale afloop: 173

Sinds de COVID-19 uitbraak eind februari registreren de Nederlandse IC’s deze in de NICE registratie. Deze gegevens worden in een later stadium gekoppeld aan de reguliere NICE data met betrekking tot o.a. ernst van ziekte, demografie, sterfte en behandelduur. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal (actuele) opnamen met een COVID-19 infectie op de Nederlandse IC’s. Voor het samenstellen van dit overzicht zijn we afhankelijk van data-aanlevering door de deelnemende IC’s. Het belang van deze getallen voor het monitoren van de crisis is groot. Echter wegens drukte in de ziekenhuizen is het mogelijk dat deze getallen niet volledig zijn. Ook is het mogelijk dat patiënten met vertraging worden toegevoegd aan ons systeem. Verschillen in gepubliceerde getallen kunnen ook veroorzaakt worden door verschillende meetmomenten op dezelfde dag.