2,5 miljoen euro Europese subsidie voor vaccin tegen auto-immuunziekten

Hoogleraar Experimentele reumatologie René Toes krijgt 2,5 miljoen euro subsidie van de European Research Council (ERC). Hij gaat de zogenoemde Advanced Grant gebruiken voor onderzoek naar genezing van auto-immuunziektes middels een vaccin.

Toes hoopt een goede aanzet te geven tot genezing van auto-immuunziektes door de ziekmakende cellen van het afweersysteem uit te schakelen met een gepersonaliseerd vaccin. Auto-immuunziektes worden veroorzaakt door afweercellen die het eigen lichaam aanvallen. “We weten dat zogenoemde auto-reactieve B-cellen daar een centrale rol bij spelen. Dat zijn afweercellen die antilichamen maken tegen eiwitten op lichaamscellen en daarmee een schadelijke afweerreactie in gang zetten. Als het ons lukt om auto-reactieve B-cellen uit te schakelen, zou dat moeten leiden tot genezing van de ziekte”, legt Toes uit.

Reuma als prototype auto-immuunziekten

Toes en zijn team gebruiken de auto-immuunziekte reumatoïde artritis als prototype, omdat van deze ziekte al veel kennis aanwezig is. “We gaan de autoreactieve B-cellen identificeren in verschillende stadia van de ziekte. Vervolgens bekijken we welke kenmerken van deze B-cellen we kunnen gebruiken om een specifiek vaccin te ontwikkelen. Zo’n vaccin moet het afweersysteem aanzetten om de ziekmakende B-cellen te herkennen en deze selectief te elimineren. Bij goede resultaten gaan we in een fase I-studie testen of dit lukt.”

Bron: LUMC