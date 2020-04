Koningin Máxima bezoekt vrijwilligers Rode Kruis Nederland

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 31 maart een werkbezoek gebracht aan vrijwilligers van het Rode Kruis in Loenen, Gelderland. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

Ouderen en kwetsbare mensen

Koningin Máxima ging tijdens een rondleiding in gesprek met vrijwilligers die zich sinds de corona-uitbraak inzetten voor ouderen en kwetsbare mensen die een beperkt sociaal netwerk hebben. Ook sprak Koningin Máxima met mensen die beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen inzamelen, met Rode Kruisvrijwilligers die zorginstellingen helpen bij onder meer de opvang van patiënten en zorg ondersteunende taken en met vrijwilligers die actief zijn als centralist in de zorgmeldkamer.



Afsluitend sprak Koningin Máxima met medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis over onder andere de inzet van vrijwilligers tijdens de corona-epidemie, het netwerk van burgervrijwilligers Ready2Help en de opvang voor mensen die nu niet bij hun reguliere opvanglocatie terechtkunnen.

Voorlichting en ondersteuning

Het Rode Kruis helpt mensen tijdens noodsituaties. Vanaf het begin van de uitbraak geeft het Rode Kruis voorlichting over het coronavirus en biedt het ondersteuning aan GGD’s en ziekenhuizen. Ook heeft de organisatie een hulplijn geopend voor kwetsbare ouderen en zetten tienduizenden vrijwilligers zich in om anderen te helpen.

Telefoongesprekken

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: Rijksvoorlichtingsdient