Radboudumc gebruikt UV-boxen voor desinfecteren medische hulpmiddelen

UV-box enorme aanwinst in verlagen virusload

Op de COVID-afdelingen C5 en Eov van het Radboudumc, met positief geteste coronapatiënten, staan vanaf vandaag twee UV-boxen. Deze zijn aangeschaft voor de desinfectie van medische hulpmiddelen, zoals polskastjes en kabels om de patiënten continu te monitoren op vitale functies. Ook patiëntgebonden tablets, smartphones, en VR-brillen, smartphones en stethoscopen van medewerkers kunnen met deze UV-boxen in 25 seconden worden gedesinfecteerd. Harry van Goor, hoogleraar Chirurgieonderwijs: ‘De boxen zijn een enorme aanwinst in het verlagen van de virusload en kans op overdracht van het coronavirus.’

De metalen compacte UV-boxen ontdoen oppervlakten van medische hulpmiddelen van virale en bacteriële besmetting, zijn snelwerkend én eenvoudig te bedienen. Leverancier van deze boxen is UVSmart, een startup uit Delft, die al langer samenwerkt met het Radboudumc aan de ontwikkeling van deze nieuwe desinfectiemethode voor digitale hulpmiddelen in het ziekenhuis. Met de coronacrisis is de productie van deze UV-boxen versneld opgepakt.

Eerste UV-box in Nederland

Het Radboudumc gebruikt als een van de eerste in Nederland deze desinfectiemethode voor medische hulpmiddelen. Enkele andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland onderzoeken momenteel of het UV-apparaat ook veilig mondmaskers kan desinfecteren. Het Radboudumc wacht nadere gegevens hieromtrent af voordat het umc dit apparaat ook voor deze toepassing gaat inzetten.

IGJ-crisisregeling



Voor aanschaf van deze boxen maakte het Radboudumc gebruik van de speciale IGJ-crisisregeling. Deze schrijft voor dat tijdens een crisis de afweging mag worden gemaakt om nog geen CE-goedgekeurde apparaten in te zetten als de situatie daarom vraagt. De CE-markering wordt over twee maanden verwacht, waarna de prototypes worden omgeruild voor CE-gemarkeerde apparaten. Het Radboudumc zal deze UV-boxen dan permanent inzitten op de verpleegafdelingen, ook bij niet-coronapatiënten.

Bron: Radboudumc