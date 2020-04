Het dragen van handschoenen maakt de kans op besmetting groter, het werkt kruisbesmetting in de hand!

Een voormalig SEH-verpleegkundige Molly Lixey, uit Saginaw, Michigan, zag dat steeds meer mensen wegwerphandschoenen gebruiken. En maakte er een goed filmpje over om mensen bewust te maken van de gevaren van kruisbesmetting en de schijnveiligheid van handschoenen.

Lixey besloot met verf te laten zien hoe snel en gemakkelijk ziektekiemen zich onder anderen in een supermarkt verspreiden. Ze gebruikte verf om het onzichtbare probleem van kruisbesmetting in beeld te brengen. Ons beangstigt het ook als we winkelmedewerkers of winkelend publiek met handschoenen zien. Deze mensen geloven dat ze goed beschermd zijn omdat ze handschoenen dragen. Maar niets is minder waar. Mensen die zonder kennis van infectiepreventie handschoenen gebruiken zijn zich er niet van bewust dat ze nog besmet kunnen raken en dat ze, door de schijnveiligheid, onveiliger hun handen gebruiken en hierdoor een groter gevaar zijn voor zichzelf en anderen.

Verspreiding virus via oppervlakten



We weten inmiddels wel dat het coronavirus zich kan verspreiden door niezen en hoest praten, en misschien zelfs door gewoon ademhalen, waardoor je op heel veel plaatsen in contact kan komen met ziektekiemen waar de kleine druppeltjes met virus op geland zijn. Het coronavirus verspreis zich makkelijk van object tot object. Als je objecten met of zonder handschoenen aanraakt en vervolgens je gezicht aanraakt, kan je besmet raken met het coronavirus. Doordat je handschoenen draagt heb je het gevoel dat je beschermt bent, en raakt je ongemerkt makkelijker van alles aan omdat je handschoenen draagt.



In de video simuleert Lixey een bezoek aan de supermarkt. Ze doet haar handschoenen aan en neemt haar mobiele telefoon mee als ze haar auto verlaat. Ze pakt winkelwagentje dat is schoongemaakt . Zij gebruikt een stuk karton als haar mobielef telefoon. En gebruikt een object waar verf op zich als voorbeeld van een besmet object. In dit geval toiletpapier. Maar dat kan ook fruit zijn of iets anders. Aan de hand van de verf laat ze zien waar de besmette druppels vervolgens terecht komen. Volg Lixey op haar virtuele bezoek aan de huisarts.

Kruisbesmetting voorkom je niet met handschoenen

Of je nu handschoenen draagt of niet, je moet je handen blijven wassen als je iets aangeraakt hebt! Voor het juist en veilig gebruik van is training nodig. Het zijn niet de handschoenen die je beschermen maar je gedrag.

Hoe gebruik je handschoenen?

Juist gebruik van handschoenen is daarom van groot belang. Pas daarom voor en na het uittrekken van de handschoenen altijd handhygiëne toe. Want ook als je handschoenen op de juiste manier uittrekt, kunnen micro-organismen op je handen terecht komen.

Tips en aandachtspunten voor het hygiënisch gebruik van handschoenen