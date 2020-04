Saxenburgh betreurt overlijden besmette bewoners ouderenzorg

Helaas is ook Saxenburgh voor het eerst geconfronteerd met het overlijden van twee bewoners die besmet waren met het coronavirus COVID-19. De bewoners waren woonachtig in één van de ouderenzorglocaties van Saxenburgh. Zij waren overgebracht naar de speciale corona-afdeling die is ingericht in Zorgcentrum ’t Vlierhuis in Ommen en zijn daar afgelopen weekend overleden.

“Het is altijd verdrietig om afscheid te moeten nemen van iemand die gaat sterven, zowel voor naasten als medewerkers. De omstandigheden waaronder dat in deze coronatijd noodgedwongen moet plaatsvinden maakt het extra moeilijk, voor iedereen,” aldus Saxenburgh manager ouderenzorg Rita Hunse.

Bron: Saxenburgh Groep