SAFE: Als het thuis niet veilig is… Huiselijk geweld neemt toe tijdens coronacrisis

‘Blijf zoveel mogelijk thuis, zo blijf je veilig.’ Dat geldt voor besmetting met het coronavirus. Nu partners gedwongen meer bij elkaar thuis zijn, neemt het huiselijk geweld toe. Het Radboudumc heeft een online platform ontwikkeld, SAFE Women, waar vrouwen in zo’n situatie laagdrempelig terecht kunnen.

Een op de drie vrouwen heeft wereldwijd te maken met huiselijk geweld. En dat neemt nu dus toe. In Frankrijk binnen een week zelfs met 36 procent, zo schrijft de Volkskrant. Ook in Turkije en Italië lopen de cijfers op. ‘We merken het nu nog niet, want SAFE is nog erg nieuw en niet zo bekend in de maatschappij. Van collega’s in het veld, zoals Sterk Huis en Fier, hebben we wel gehoord dat zij een stijging waarnemen,’ vertelt Nicole van Gelder, die bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc promotieonderzoek doet rondom dit digitale platform.

Fysiek, seksueel, psychisch

Partnergeweld kan fysiek, seksueel maar ook psychisch gericht zijn met manipulatie, vernedering of controlerend gedrag. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen gemiddeld zeven jaar in een gewelddadige relatie blijven. Nicole: ‘Het is vaak een grote stap om hulp te zoeken door te bellen of naar een hulpverlener te gaan. Denk bijvoorbeeld aan: schaamte, schuldgevoel, angst voor de gevolgen, onzekerheid over wat goed is voor de kinderen, niet zeker weten dat je te maken hebt met partnergeweld, niet weten waar je heen kan voor hulp, financieel afhankelijk zijn, noem maar op.’

Laagdrempelige website

‘Daarom hebben we vanuit project SAFE dit online platform opgezet, om vrouwen een makkelijk toegankelijke en anonieme optie te bieden waar ze informatie en opties voor hulp en steun vinden. Het is de bedoeling dat ze zo sneller de stap naar hulp maken en sneller uit de gewelddadige situatie komen. Ze kunnen bij wijze zelfs op het toilet de site raadplegen’, vertelt Nicole.



SAFE geeft vrouwen handvatten om na te denken over hun eigen situatie, hulp te zoeken en contact te hebben met vrouwen die hetzelfde mee hebben gemaakt. De website is ontwikkeld met hulp van ervaringsdeskundigen (vrouwen die zelf partnergeweld hebben meegemaakt) en experts op het gebied van huiselijk geweld en partnergeweld. Er is nog niet eerder in Nederland zo’n eHealth interventie ontwikkeld en onderzocht voor deze groep vrouwen. Nederland is ook het eerste Europese land dat dit zo doet. Inmiddels doen 117 vrouwen mee aan het onderzoek. Dat kan ook anoniem, met een andere naam of mailadres. Nicole is één van de community managers. Zij houden bijvoorbeeld de website in de gaten en beantwoorden mails. Ondertussen doet Nicole onderzoek naar de effectiviteit van SAFE. Hoe gaat het met de vrouwen, hoe gebruiken zij de website en wat vinden ze ervan? ‘Na de evaluatie in 2021 willen we het verder uitbouwen, om vrouwen nog beter te kunnen helpen.’

Tips bij partnergeweld

Desgevraagd geeft Nicole tips voor vrouwen die nu in corona-tijd last hebben van partnergeweld. ‘Zorg dat je niet geïsoleerd raakt en houd contact met mensen om je heen voor zover mogelijk. Neem iemand in vertrouwen. Zoek hulp als je je onveilig voelt, als je denkt dit is niet oké, of als je twijfelt of je relatie wel gezond is. Op SAFE geven we ook voorbeelden van gezonde en ongezonde situaties en soms krijgen we vragen van vrouwen die twijfelen of ze geweld mee maken, wij geven dan uiteraard advies.’



Huisartsen, maatschappelijk werkers en andere hulp- en zorgverleners kunnen vrouwen naar de website verwijzen. Maar je kunt ook zelf naar www.safewomen.nl gaan. Nicole: ‘Veiligheid staat voorop. Daarom is het nodig om je aan te melden. Er wordt uitleg op de site gegeven over hulp en veiligheid, zo ook over online veiligheid: het wissen van je zoekgeschiedenis en het gebruik van de incognito modus. Bovendien heeft de site een ‘escapeknop’. Daar kun je op klikken als iemand opeens binnenkomt, SAFE verdwijnt dan uit beeld en je wordt direct naar Google.nl geleid.’



Bekijk ook de video.