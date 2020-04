IVM ondertekent tweede Green Deal Duurzame Zorg

IVM bevestigt haar bijdrage aan de (versnelling van de) verduurzaming van de zorgsector met de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg. Het IVM draagt bij aan het terugdringen van de hoeveelheid medicijnresten in oppervlakte- en grondwater, stimuleert circulair werken en het draagt bij aan CO2-reductie in de zorg.

Terugdringen van medicijnresten in water

Het IVM geeft voorlichting aan zorgprofessionals en het publiek er moet worden omgegaan met medicijnafval. Het IVM ontwikkelt leermaterialen en is recent een pilot gestart rond het inzamelen van ongebruikte geneesmiddelen en medicijnresten. Dat is belangrijk omdat momenteel ongeveer 1 op 10 medicijngebruikers thuis medicatie wegspoelt via toilet of gootsteen. Jaarlijks komt er 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater terecht via de ontlasting, urine én door het lozen van medicijnafval in het riool.

Onnodig medicijngebruik verminderen?

Ook het terugdringen van verspilling van medicijnen draagt bij aan de aanpak van dit probleem. Het IVM steunt initiatieven op dit terrein en ontwikkelt, verspreidt en implementeert leermaterialen voor zorgverleners. Verder richten we ons op de bevordering van therapietrouw van patiënten. Samen met verschillende partners werken we daaraan.

Daarnaast houdt het IVM zich bezig met demedicalisering, bijvoorbeeld door het mede-ontwikkelen en implementeren van richtlijnen voor de afbouw van medicatie en moedigt het hergebruik van medicatie, en grondstoffen voor geneesmiddelen aan.Dit komt ook aan de orde in het project over terugdringen van het gebruik van opioïden, dat we uitvoeren voor het ministerie van VWS. Ook biedt het IVM zijn expertise aan aan organisaties die zich bezig houden met technologische en eHealth-gerelateerde innovaties om efficiënt medicatiegebruik te stimuleren. Deze inspanningen dragen overigens ook bij aan de CO2-reductie in de zorg.

De Green Deal

Ook in de zorg wordt veel energie, voedsel en grondstoffen verbruikt en daarmee draagt ook deze sector bij aan de vervuiling van het milieu. Bij de Green Deal Duurzame Zorg draait het om afspraken gericht op het terugdringen van milieuvervuiling. Bijvoorbeeld door CO 2 -uitstoot te verminderen (met 49% in 2030). Maar ook door ervoor te zorgen dat er minder medicijnresten in het water terecht komen. Al meer dan 200 partijen hebben de Green Deal ondertekend.Om de betrokkenheid van het IVM bij de tweede Green Deal nog extra te benadrukken, heeft directeur Ruud Coolen van Brakel een korte vlog opgenomen.





Bron: IVM