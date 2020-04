Chloroquine studie afgeblazen na onregelmatig hartritmestoornissen

Braziliaanse onderzoekers staken hun studie naar anti-malariamedicijn chloroquine bij de behandeling van het coronavirus nadat deelnemers potentieel fatale hartcomplicaties kregen.

In de studie kregen 81 gehospitaliseerde coronapatiënten in Manaus chloroquine. Met de studie werd de effectiviteit van chloroquine bij COVID-19 onderzocht.

De onderzoekers hebben de studie gestopt nadat “potentiële veiligheidsrisico’s” optraden.

Voorlopige bevindingen suggereren dat de hogere chloroquine dosering (in een 10-daags regime) niet worden aanbevolen voor de behandeling van COVID-19 vanwege de potentiële hartrisico’s.



Ongeveer de helft van de patiënten in de studie kreeg een 50-milligram dosis chloroquine tweemaal daags gedurende vijf dagen. De andere deelnemers kregen een enkele dosis van 600 milligram per dag gedurende 10 dagen.

Binnen drie dagen kregen sommige van de patiënten, die de hogere dosis kregen een aritmie; onregelmatige hartslag. Op de zesde dag van de studie overleden al 11 patiënten. Het is onduidelijk of dat het gevolg was van het coronavirus of de complicaties in verband met de chloroquine.

De wetenschappers zeiden dat de trend van een hoger sterftecijfer op dag 6 geassocieerd kan worden met de hogere dosis chloroquine en uit deze follow-up resulteerde de voortijdige stopzetting van het toedienen van hogere doses aan patiënten.



Deze studie is een duidelijk signaal dat chloroquine een dosis-afhankelijke toename van een afwijking in de ECG (elektrocardiografie) kan veroorzaken bij mensen die vatbaar zijn voor plotselinge hartdood, aldus Dr. David Juurlink, het hoofd van de divisie van de klinische farmacologie aan de Universiteit van Toronto. Chloroquine is één van de beoogde behandelingen van COVID-19.