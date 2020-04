Huisartsenposten Rijnmond start versneld digitale huisartsenpost voor één miljoen mensen

Ruim één miljoen mensen in de regio Rijnmond kunnen vanaf nu elke avond en in het weekend hun spoedeisende zorgvragen ook digitaal stellen aan Huisartsenposten Rijnmond. Huisartsen voeren tijdens ANW-uren chatgesprekken met patiënten uit de regio die met spoed zorg nodig hebben. Hierbij is het mogelijk voor patiënten om foto’s te delen en te videobellen. Huisartsenposten Rijnmond volgt hiermee het voorbeeld van Huisartsenpost Eemland in Amersfoort. “Wij zijn erg verheugd dit nu ook aan patiënten in onze regio te kunnen aanbieden”, aldus Heidi van den Brink, Raad van Bestuur Huisartsenposten Rijnmond.

Veilig werken zonder fysiek contact

“Het idee om digitale consulten aan patiënten aan te bieden lag er al eerder. Het proces is nu versneld zodat we in deze drukke tijden ook consulten zonder fysiek contact kunnen afhandelen. Hiermee ondersteunen we triagisten en kunnen huisartsen veilig werken vanaf huis”, vertelt van den Brink. Doel van de digitale huisartsenpost is de spoedeisende zorg in de avond, nacht en weekenduren op een veilige manier op afstand te blijven garanderen. Via de digitale huisartsenpost, een initiatief van ICT-leveranciers Topicus en DigiDok, krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor spoedvragen aangaande bijvoorbeeld wonden, oogklachten en huidinfecties.

Digitale triage voor patiënten

Patiënten hebben via de digitale huisartsenpost toegang tot een digitale triage. Indien de triage hier aanleiding toe geeft, kan de patiënt een digitaal consult voorbereiden door bijvoorbeeld een foto of video toe te voegen. De vragen per behandelgebied zijn samengesteld en opgebouwd conform NHG-richtlijnen en NTS-standaarden. Na het consult komt er automatisch een samenvatting in het elektronisch patiëntendossier. Als er sprake is van zeer urgente spoed, dan krijgt een patiënt het advies om naar een spoedlijn te bellen.

Niet alleen mooi in coronatijden

De Rotterdamse huisarts Maarten Timmers is blij met de dienst: “Met deze digitale huisartsenpost kunnen huisartsen vanaf elke werkplek dienst doen voor de huisartsenpost, ook thuis. Dit is niet alleen mooi in coronatijden, maar ook fijn in de gewone zorgtijden. Voor de patiënt is de winst dat ze niet langs hoeven te komen op de post als dat niet noodzakelijk is.”

De openingstijden van de digitale huisartsenpost voor Huisartsenposten Rijnmond zijn van 17.00 – 21.30 uur ’s avonds en in het weekend van 08.00 tot 21.30 uur.

Website: https://www.huisartsenpostenrijnmond.nl/digihap

Over Huisartsenposten Rijnmond

In 1998 opgericht door huisartsen in de regio Rijnmond om ervoor te zorgen dat patiënten in 24/7 terecht kunnen bij de huisarts voor spoedeisende zorg. Binnen de organisatie werken meer dan 800 huisartsen, basisartsen, verpleegkundig specialisten, ruim 220 triagisten, baliemedewerkers en 40 medisch chauffeurs die ervoor zorgen dat de patiënt bij spoed in juiste handen is. Met meer dan 1 miljoen inwoners in het verzorgingsgebied Rotterdam Rijnmond en jaarlijks ruim 260.000 consulten is Huisartsenpost Rijnmond één van de grootste huisartsenposten van het land.

Bron: Huisartsenpost Rijnmond