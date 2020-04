TU Delft ontwikkelt drie verschillende soorten beademingsapparatuur in strijd tegen Corona

Mechanisch beademingsapparaat uit jaren ’60 inspireert Delftse ingenieurs

Een team van Delftse onderzoekers en studenten van BioMechanical Engineering lanceert vandaag een nieuw type beademingsapparaat dat zuiver mechanisch is en dat je eenvoudig zelf zou kunnen bouwen en repareren. Het team leende een beademingsapparaat uit de jaren ’60 van Rijksmuseum Boerhaave en gebruikten dat als inspiratie voor deze oplossing. Door het mechanische werkingsprincipe komt er geen elektronica aan te pas. Dit is een voordeel omdat de productie ervan niet afhankelijk is van de nu onzekere toevoer van onderdelen uit China.

In totaal zijn drie mooie initiatieven van de TU Delft /Mechanical Engineering vandaag gepresenteerd. TU Delft ingenieurs werken aan drie verschillende soorten beademingsapparatuur in het project ‘Air for All’, een overkoepelend initiatief van de TU Delft dat bestaat uit de volgende drie projecten.

Operation AIR



U heeft wellicht al het prototype van het beademingsapparaat ‘OperationAIR’ voorbij zien komen in de media. Een studententeam van TU Delft Technical Medicine maakte binnen enkele weken een werkend prototype, de AIRone, een versimpeld en relatief makkelijk op schaalbaar beademingsapparaat dat als noodoplossing kan dienen wanneer de reguliere beademingsapparatuur niet meer voorradig is. Lees hier meer.

Beademingsapparaat dat bestaat uit standaard onderdelen

Het tweede project is van onderzoeker Amir Zadpoor die de eerste prototypes test van een beademingsapparaat dat volledig bestaat uit standaardonderdelen. Dit ontwerp hoopt daarmee in te kunnen spelen op de vraag naar beademingsapparatuur en de logistieke problemen die er zijn ??door een tekort aan specifieke onderdelen. Zadpoor is tevens Scientific Leader bij Medical Delta en werkt in dit netwerk samen met Erasmus MC en LUMC. Lees hier meer.

Een zuiver mechanisch beademingsapparaat dat je ook zelf kan maken en repareren

Bron: TU Delft