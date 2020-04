Het Maasstad Ziekenhuis stapt over op herbruikbare beschermingsjassen om medewerkers te beschermen tegen het coronavirus en om na contacten met coronapatiënten verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. De herbruikbare jassen worden gemaakt door Kledingreparatie Brielle en veilig gewassen door Aafje Hulpthuis/Facilitair in Barendrecht. Op deze manier wordt het tekort aan beschermende wegwerpjassen opgelost.

Het initiatief voor de samenwerking tussen het Maasstad Ziekenhuis en Kledingreparatie Brielle komt van Nebahat en Mustafa Kirli, de eigenaren van het kledingreparatiebedrijf. Zij zagen het aantal opdrachten door toedoen van het coronavirus met 90 procent dalen. “We merkten het meteen en moesten mensen laten gaan. Toen ik hoorde van de tekorten in de ziekenhuizen, heb ik onze hulp aangeboden bij het Maasstad Ziekenhuis. We wilden mondkapjes maken, maar het ziekenhuis had meer behoefte aan de beschermende jassen. Nu kunnen we onze medewerkers weer terugroepen om die jassen te maken,” vertelt Nebahat Kirli vol trots.

Trots op samenwerking



Het Maasstad Ziekenhuis is blij met de hulp van Kledingreparatie Brielle en de mogelijkheid om op deze manier de ondernemers in de directe omgeving van het ziekenhuis te steunen in deze moeilijke tijd. “Prachtig om te zien hoe creativiteit en de wens om samen te werken kan leiden tot dit soort initiatieven”, zegt Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. “Terwijl in de hele wereld schorten schaars zijn, is het ons gelukt om deze oplossing te creëren. Daar ben ik natuurlijk heel trots op!”

Herbruikbare beschermingsjassen

De herbruikbare isolatieschorten zijn uitgebreid getest voordat er over werd gegaan tot productie en door de afdeling Infectie Preventie goedgekeurd voor veilig gebruik. Door een samenwerking met Aafje hulp thuis/facilitair kunnen de jassen vlakbij het ziekenhuis op een veilige manier gewassen worden. Het Coronacentrum in het Aafje zorghotel naast het Maasstad Ziekenhuis heeft de beschermingsjassen inmiddels ook besteld.

Elkaar helpen

Peter Langenbach neemt de eerste 400 beschermingsjassen in ontvangst



De eerste 400 herbruikbare beschermingsjassen voor het Maasstad Ziekenhuis zijn al afgeleverd. Het was een hele klus voor kledingreparatie Brielle om in korte tijd zo’n grote hoeveelheid te maken, maar het is de familie Kirli gelukt. “We hebben een groot atelier, waar we 150 stuks tegelijk kunnen snijden. Daarna worden ze met de hand genaaid. Iedereen heeft een onderdeel. De een doet de knopen, de ander de mouwen. Dat werkt goed”, aldus Nebahat Kirli. “Het was even spannend of we er zo veel aankonden, maar op deze manier kunnen we er nog veel meer maken. En als we hulp nodig hebben, vragen we andere bedrijven die door het coronavirus geen opdrachten meer hebben. Zo helpen we elkaar.”

Bron: Het Maasstad Ziekenhuis