Saxenburgh Medisch Centrum opgeleverd op bijzondere wijze

Waar normaal gesproken alle betrokkenen aanwezig zouden zijn, stond onlangs een klein comité klaar voor de overdracht van de sleutel van het gloednieuwe Saxenburgh Medisch Centrum. Ontwikkelcombinatie Vechtdal (OCV),een samenwerking tussen Goossen Te Pas Bouw en Dura Vermeer Bouw Hengelo, deed de overdracht aan Saxenburgh.

Voor de overdracht ondertekenden Wouter van der Kam, bestuursvoorzitter Saxenburgh, Henk Pluimers en David van der Hulst, beide directie Ontwikkelcombinatie Vechtdal, het overdrachtsdocument.



Met de overdracht is het ziekenhuis nu van Saxenburgh. De mannen stonden er niet alleen voor. Veel teamleden die eraan mee hebben gewerkt, waren er digitaal bij. Want zo’n prestatie kon alleen behaald worden door écht samen te werken.

Het compacte ziekenhuis ingericht met virtual reality

OCV heeft in twee jaar tijd op ca. 15.500 m2 vloeroppervlak een compact ziekenhuis gebouwd dat door flexibel gebruik van ruimtes alle benodigde zorg aan inwoners kan leveren. Het ziekenhuis is gebouwd rondom de zorg aan patiënten. Veiligheid, kwaliteit van zorg en comfort staan centraal. Dit kon gerealiseerd worden door virtual reality tijdens de ontwerp- en realisatiefase. De loopafstanden zijn kort, alle ruimtes zijn ingericht precies zoals dit voor patiënten en medewerkers het meest prettig is en de installaties zijn zo ingericht dat het gebouw een optimaal klimaat heeft.

Mooi compact ziekenhuis

“Saxenburgh en OCV zijn samen in combinatie met IAA Architecten en Vamed in staat gebleken financieel, bouwtechnisch en organisatorisch een mooi compact ziekenhuis te bouwen waarmee inwoners ook voor de langere termijn kunnen rekenen op goede kwaliteit van zorg en comfort dichtbij” aldus bestuursvoorzitter Wouter van der Kam.

”Dit compacte ziekenhuis hebben we alleen zo optimaal kunnen realiseren dankzij echt samenwerken met zowel de medewerkers van het ziekenhuis als de Ontwikkelcombinatie Vechtdal en onze partners. Het is voor ons bijzonder om juist nu in deze bijzondere tijd een ziekenhuis te mogen opleveren. Dan zie je echt waar je het voor doet. Daar kan ik alleen maar trots op zijn”, aldus Henk Pluimers, vanuit directie OCV.

Bron: Saxenburgh