Trump stopt voorlopig de financiering WHO

President Trump heeft al wekenlang te maken met aanhoudende kritiek op zijn beleid en de trage en ineffectieve reactie op de coronaviruspandemie. De volksgezondheidsmaatregelen zijn in de VS niet snel genoeg ingesteld om de verspreiding van de ziekte te beperken of zelfs te voorkomen.

Amerikanen hebben kritiek op het beleid van Trump en deze kritiek zwelt aan. Als reactie hierop probeert Trump de aandacht van zijn falen af te leiden en richt hij zijn pijlen op de WHO. Trump heeft opdracht gegeven voorlopig de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie te stoppen vanwege de manier waarop die organisatie de coronapandemie aanpakt. Volgens Trump heeft de WHO de ernst van de uitbraak van het virus in China verdoezeld. ‘De uitbraak had ingeperkt kunnen worden bij de bron met zeer weinig doden’, zei de president. De VS zijn de grootste financier van de WHO. Vorig jaar bedroeg de Amerikaanse bijdrage circa 400 miljoen dollar.

Schuld afschuiven

De Amerikaanse president probeert om de schuld af te schuiven en beweert dat de organisatie een reeks verwoestende fouten als heeft gemaakt het virus te bestrijden.

Volgens Trump heeft de VN-organisatie de ernst van de uitbraak van het virus in China verdoezeld. De uitbraak had ingeperkt kunnen worden bij de bron met slechts een klein aantal doden tot gevolg’, aldus de president. Maar op 24 januari twitterde Trump zelf een maand nadat het virus daar werd ontdekt: “China heeft heel hard gewerkt om het coronavirus in te dammen. De Verenigde Staten waarderen de inspanningen en transparantie zeer.”

President Trump wordt verweten te laks te hebben gereageerd op de coronaviruspandemie, en niet snel genoeg maatregelen te hebben getroffen om de verspreiding van de ziekte in te perken. Trump zegt nu dat de WHO verantwoordelijk is voor alle fouten die hij heeft gemaakt sinds het virus voor het eerst in China verspreidde en zich vervolgens snel tot een pandemie ontwikkelde. Vanaf dinsdag waren er ongeveer twee miljoen gevallen van het virus wereldwijd, en bijna 125.000 sterfgevallen. In de Verenigde Staten zijn dat ermeer dan 600.000 en 25.000 doden door COVID-19.

De aanval op de WHO is een nieuwe poging van de Trump om de schuld van het falende beleid in de VS af te schuiven.

In de afgelopen maanden heeft Trump de nieuwsmedia, gouverneurs, Democratische leden van het Congres en voormalig president Barack Obama beschuldigd en aangewezen als verantwoordelijke voor het overspoelen van de ziekenhuizen in de VS. Medio maart bleek er een gebrek aan testcapaciteit te zijn waar Trump geen verantwoordelijkheid voor wilde nemen.

De reden van de woede van de president dat de WHO te snel kwam met informatie over het virus dat onder controle was in China en dat de WHO de Chinese overheid beter had moeten checken.