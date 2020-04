Wat als je veel te vroeg ter wereld komt in tijden van Corona?

Je zou het bijna vergeten, maar ziekenhuizen zijn er niet alleen voor corona patiënten. Spoedafdelingen zijn nog open, hartafdelingen vragen met klem of mensen die klachten hebben vooral wel op het spreekuur willen komen, en ook een operatie aan een knie of een heup gaat soms gewoon door. En baby’s… baby’s worden natuurlijk ook nog steeds geboren. In een nieuwe aflevering van de podcast Virus Verhalen hoor je hoe het vergaat met baby Wieb, een jongetje dat veel te vroeg ter wereld is gekomen.



Terwijl er in China een SARS-achtig virus is opgedoken, wordt Wieb met 25 weken geboren in een Nederlands ziekenhuis. In de maanden die volgen, moet de kleine jongen te midden van alle hectiek in het ziekenhuis vechten voor zijn plek. Want in dezelfde periode heeft het virus ook Nederland bereikt, en staan de ziekenhuizen in heel het land op scherp. Ondertussen probeert moeder Annike haar zoontje vooral rust en vertrouwen mee te geven.



“Toen we hier naartoe waren verhuisd, voelde ik een soort rust over me heen komen omdat we hier een eigen kamer hebben”, vertelt Annike over het tweede ziekenhuis waar Wieb terechtkwam. “Het is er helemaal stil en we konden met z’n drietjes voor het eerst even samen zijn. En soms ik helemaal alleen met Wieb, zonder iemand erbij.”



De rust is helaas maar van korte duur: het coronavirus komt er als extra risico bij voor de kleine Wieb. Annike: “Nu zitten we dus middenin een volgende crisis”.



Bron: NTR Communicatie