ITG start onderzoek naar Hydroxychloroquine in strijd tegen COVID-19

Onderzoekers van het ITG gaan na of hydroxychloroquine al dan niet effect heeft op de duur van besmettelijkheid van COVID-19

Een team onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) gaat in een nieuwe studie na of hydroxychloroquine al dan niet effect heeft op de duur van besmettelijkheid van COVID-19. De studie ging deze week van start in het ITG en zal enkele weken duren. Het team van het ITG voert de studie voornamelijk uit met gezondheidswerkers die besmet zijn met het virus, maar milde symptomen vertonen.

Malaria

Hydroxychloroquine, een oud medicijn om malaria te behandelen, is de laatste tijd een veelbesproken onderwerp. Dat het middel een effectieve behandeling zou kunnen zijn tegen COVID-19 is echter nog niet bewezen. Vermoedens zijn momenteel gebaseerd op een paar vroege proeven in onder andere China en Frankrijk.

Amper wetenschappelijk onderbouwd

Christophe Van Dijck, een van de onderzoekers van de studie, licht toe: “We starten dit onderzoek omdat er enorm veel te doen is rond hydroxychloroquine en er eigenlijk amper wetenschappelijk onderbouwde data bestaat over de werking ervan bij mensen die besmet zijn met het virus. Momenteel is er hoop dat het middel ervoor zorgt dat besmette personen minder lang virusdeeltjes zullen verspreiden, en bijgevolg minder lang besmettelijk zijn, maar dat moet dus dringend verder onderzocht worden.” Hydroxychloroquine is een oud geneesmiddel in de vorm van tabletten dat al jaren gebruikt wordt als behandeling voor malaria. Omdat het middel invloed heeft op de werking van ontstekingsreacties in het lichaam wordt het ook gebruikt om een aantal reumatische aandoeningen te behandelen.

Voor de studie werkt het onderzoeksteam van het ITG vooral met gezondheidsmedewerkers die in de frontlinie van de strijd tegen COVID-19 staan. Daar zijn goede redenen voor. “Als een besmet persoon minder lang virusdeeltjes verspreidt na het nemen van een hydroxychloroquine-kuur, dan kunnen die cruciale schakels in onze maatschappij sneller terug aan het werk. Bijgevolg zou de uitval van gezondheidsmedewerkers aanzienlijk kunnen verminderen”, legt Christophe uit. “Bovendien is gezondheidspersoneel voor ons een bijzonder sterke groep om mee te werken aangezien zij vertrouwd zijn met de medische setting die bij zo’n studie komt kijken. Als op een bepaald moment de richtlijn van de overheid in verband met het uitvoeren van COVID-19-tests versoepelt en meer mensen vroeg getest zullen worden, dan kunnen wij zeker ook andere groepen opnemen in onze studie.”

Het ITG heeft decennialange ervaring in het bestrijden van infectieziektes en is vertrouwd met het ondersteunen en coördineren van complexe klinische studies in moeilijke omstandigheden, ook in ontwikkelingslanden. Sinds het begin van de uitbraak is een team van gespecialiseerde artsen van het ITG betrokken bij de COVID-19-response in het UZA.

Bron: ITG