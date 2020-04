Patiëntenfederatie: Zorgen over gezondheid in verband met corona nemen toe

De aanhoudende maatregelen door de het coronavirus COVID-19 leidt tot grote onrust onder patiënten die nu niet met andere klachten welkom zijn bij ziekenhuis en huisarts. Dat blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie naar de gevolgen van het afzeggen van afspraken.

Het is een herhaling van een eerder onderzoek van de Patiëntenfederatie in maart. De uitkomsten laten zien dat mensen zich steeds meer zorgen maken over hun verslechterende gezondheid nu normale bezoeken aan ziekenhuis en huisarts niet mogelijk zijn. De zorgen doen zich overigens niet alleen voor rondom ziekenhuis en huisarts. Ook mensen die fysiotherapie hebben, thuiszorg krijgen of mantelzorg krijgen of verlenen maken zich zorgen. Een groot deel van de fysiotherapie ligt stil, mensen krijgen minder of geen thuiszorg en mantelzorgers blijken ook huiverachtig om onbeschermd zorg te verlenen.

De Patiëntenfederatie constateert dat ziekenhuizen die patiënten afbellen nog steeds niet goed aangeven wanneer mensen wel moeten bellen als de klachten toenemen. Dat leidt tot onzekerheid. Dat geldt ook voor mensen die zelf een afspraak afzeggen omdat ze niet naar het ziekenhuis durven gaan uit angst voor een besmetting.

Het onderzoek is uitgezet onder het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie en op social media. Er hebben 10.000 deelnemers het onderzoek over (uitstel van) zorg in coronatijden ingevuld.

Bron: Patiëntenfederatie