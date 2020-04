Co-founder ProudBreast is ongeneeslijk ziek

Bedrijf blijft overeind met nieuwe directeur.

Intro

Borstkanker: een diagnose die één op de zeven vrouwen in Nederland krijgt. Zo ook co-founder van ProudBreast Suzanne Kemps, nu zes jaar geleden. Helaas kreeg ze onlangs heel slecht nieuws: de kanker is terug, in haar botten. Deze keer is het ongeneeslijk. Ondanks deze hartverscheurende situatie blijft ProudBreast overeind, dankzij haar nieuwe directeur Clary Scheres.

Succes ProudBreast

Na haar borstkanker, nu zes jaar geleden, ontstond bij initiator Suzanne het idee voor ProudBreast, uit onvrede over het huidige aanbod aan externe borstprotheses. Al snel voelde ze dat ze ‘goud in handen’ had. Hiermee inspelend op de grote behoefte van 10 miljoen draagsters wereldwijd. Suzanne ging voor een comfortabele borstprothese ontwikkeld vanuit het dagelijks gebruik. Niet langer een prothese als medicijn, maar juist als lifestyle product. Waarbij vrouwen zich niet langer patiënt hoeven te voelen, maar er ruimte is voor acceptatie en keuzevrijheid. Suzanne wist ook meteen: “Dit gaat me alleen niet lukken”. Samen met co-founder Clary en met hulp van strateeg Frances Zitter besloot ze het bedrijf op te zetten. Als power-team wonnen ze de ASN bank Wereldprijs in 2018 en boekten ze groot succes op de Huishoudbeurs 2020.

Scale-up zonder Suzanne

Investeerders stonden op het punt om in te stappen, toen het bericht kwam dat Suzanne ongeneeslijk ziek is. Dit was een moment van herbezinning voor alle betrokkenen. Suzanne en Clary hebben direct openheid van zaken gegeven en zijn het gesprek aangegaan. Binnen één maand tijd was er genoeg draagvlak en vertrouwen in co-founder Clary Scheres, die inmiddels tot directeur is benoemd. Snelheid en wendbaarheid zijn belangrijk voor een bedrijf in de opstartfase. Er zijn lopende landelijke campagnes, medio 2020 wordt een nieuwe productinnovatie met gewichtsklassen gelanceerd en in het najaar starten de eerste verkenningen voor verkoop in het buitenland.



Clary bouwt een nieuw power-team



Clary is gelukkig geen nieuw gezicht, ze heeft als co-founder aan de wieg gestaan van ProudBreast en heeft een glashelder beeld van de organisatie. Het is wel even schakelen van power-team naar een single-player situatie. ‘Maar we hebben zo’n mooi bedrijf neergezet en nu al zoveel vrouwen kunnen inspireren, dat kan alleen maar meer en groter worden’. Als directeur is de eerste uitdaging om een sterk team van medewerkers om haar heen te organiseren. Ondanks de ziekte van Suzanne ziet de toekomst van ProudBreast er rooskleurig uit.

ProudBreast verbindt en inspireert

ProudBreast biedt de mogelijkheid tot onderlinge inspiratie, het delen van beleving en authenticiteit en verbindt vrouwen met een externe borstprothese. Door samen activiteiten te ondernemen ontstond er een community van vrouwen, die zich erkend en geaccepteerd voelen. En andersom inspireren zij ProudBreast voor innovatie en ontwikkeling. Want wie weet nou beter welke producten prettig zijn dan de vrouwen die ze dagelijks dragen? Inmiddels haken ook lingeriewinkels en ziekenhuizen aan om steeds meer vrouwen te informeren over de nieuwe producten van ProudBreast.

Bron: ProudBreast