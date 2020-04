Hormoonbehandeling heeft geen slechte invloed op de botgezondheid van transgender personen. Het regelmatig uitvoeren van botdichtheidsmeting is daarom niet nodig. Wel is het belangrijk dat de hormonen goed worden gebruikt, omdat een lage oestrogeenwaarde samenhangt met een achteruitgang van de botdichtheid. Chantal Wiepjes deed onderzoek hiernaar.

Geslachtshormonen



Geslachtshormonen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het onderhouden van de botten. Zo hebben vrouwen na de overgang, wanneer er (bijna) geen geslachtshormonen meer in het lichaam zijn, een achteruitgang van de kwaliteit van de botten. Transgender personen kunnen hormoonbehandeling ondergaan om het lichaam aan te passen aan het ervaren geslacht. Deze hormoonbehandeling zorgt voor lichamelijke veranderingen, maar kan ook invloed hebben op de botten.

Transvrouwen



Transvrouwen zijn geboren in een mannelijk lichaam maar voelen zich vrouw. Al na een jaar hormoonbehandeling met oestrogenen is er een stijging in botdichtheid. Die stijging was nog sterker bij transvrouwen die ook vitamine D gebruikten. Na 10 jaar hormoonbehandeling is er geen achteruitgang van de botdichtheid. Wel was een effect zichtbaar van de oestrogeenspiegel in het bloed: transvrouwen met een lage oestrogeenwaarde hadden een achteruitgang in botdichtheid. Het risico op botbreuken was niet hoger dan bij de algemene bevolking.

Transmannen



Transmannen zijn geboren in een vrouwelijk lichaam maar voelen zich man. Na een jaar hormoonbehandeling met testosteron werd een kleine stijging in botdichtheid gevonden. Na 10 jaar hormoonbehandeling werd geen verandering meer in de botdichtheid gevonden. Het risico op botbreuken was ook hier niet hoger.

Link naar proefschrift

Bron: UvA