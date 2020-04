De Kennis van Nu over de maatschappelijke druk om te kiezen tussen man of vrouw zijn: De gendercode

Dit seizoen met nieuwe presentatoren:

Elisabeth van Nimwegen, Dirk de Bekker en Lieven Scheire

In de derde aflevering De gendercode van een nieuw seizoen De Kennis van Nu, duiken de presentatoren in de wereld van mensen die moeite hebben een genderrol te kiezen. Elisabeth van Nimwegen wordt dit seizoen als presentator vergezeld door Lieve Scheire en Dirk de Bekker bij De Kennis van Nu. Zij volgen Diederik Jekel op, die tot dusverre het programma, samen met Van Nimwegen, presenteerde.

Diep gevoel van onbehagen

Bij de geboorte is het meteen duidelijk, je bent òf een jongetje, òf een meisje. En daar worden meteen allerlei conclusies aan verbonden, wat je interesses zullen zijn, welke kleren je waarschijnlijk gaat dragen, wat voor beroep je zal hebben. Maar wat nu als die genderrol echt niet bij je past en je daar een diep gevoel van onbehagen bij hebt? Volgens hoogleraar gendergeschiedenis Geertje Mak hebben we daar in onze maatschappij maar één echte oplossing voor, en dat is een geslachtsveranderende operatie. “Maar het is een maatschappelijk probleem, geen individueel probleem,” zo zegt Mak.

De Israëlische neurowetenschapper Daphna Joel legt uit dat het concept van het bestaan van een specifiek mannenbrein en een specifiek vrouwenbrein echt verouderd is: “We zien een heel groot mozaïek aan verschillende herseneigenschappen.”

Maar die diversiteit is volgens haar te weinig terug te zien in de genderrollen in onze maatschappij, die heel binair verdeeld is in man of vrouw.



De 31-jarige computerprogrammeur Martijn de Hoog weet al bijna zijn hele leven dat hij een hele vrouwelijke kant heeft, en hij laat dat sinds een jaar ook zien, hij kleedt zich als een vrouw, ook op het werk. Zijn familie en collega’s maken er geen enkel probleem van, maar toch voelt hij de maatschappelijke druk om een keus te maken.

“Ik zit er tussenin, en dat is zo zichtbaar, en dat voelt niet prettig. Ik heb het gevoel dat de maatschappij een keus van me verwacht… man òf vrouw. Daar tussen zit niks.”



De pijn van het moeten kiezen, in ‘De gendercode’, De Kennis van Nu, woensdag 22 april om 22.30 uur bij de NTR op NPO 2.

Bron: NTR