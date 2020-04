Meer risico op hartklachten na borstkankerbehandeling

Doordat de behandeling van borstkanker is verbeterd, overleven meer patiënten deze ziekte. Het is daarom van groot belang om inzicht te hebben in de nadelige effecten van de behandeling van borstkanker, omdat deze de kwaliteit van leven van ex-borstkankerpatiënten ernstig kunnen beïnvloeden. Eén van de meest beruchte gevolgen van de behandeling is het optreden van hart- en vaatziekten.

Subklinische hartschade



Judy Jacobse beschrijft in dit proefschrift de lange-termijnrisico’s op hart- en vaatziekten na behandelingen voor jonge borstkankerpatiënten. Ook heeft ze in een studie met hartecho’s en bloedonderzoek bij 569 personen die zijn genezen van borstkanker gekeken naar de aanwezigheid van subklinische hartschade; hartschade die nog geen klachten geeft en een mogelijke voorloper is van hartfalen.

Medicatie of leefstijladviezen



Met de resultaten van dit onderzoek kunnen artsen beter bepalen of ex-borstkankerpatiënten een sterk verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Deze informatie kan gebruikt worden om te kijken of het zinvol is om bij vrouwen met het hoogste risico herhaaldelijk onderzoek te doen naar subklinische hartschade. Ook kunnen studies worden opgezet naar de toegevoegde waarde van tijdig ingrijpen (medicijnen of leefstijladviezen) bij tekenen van vroege hartschade na borstkankerbehandeling.

Bron: Amsterdam UMC