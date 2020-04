Anke Lambooij, IVM-apotheker vertelt in PW over de taakgroep ‘Gepast gebruik van opioïden’,

IVM-apotheker Anke Lambooij vertelt in PW over de taakgroep ‘Gepast gebruik van opioïden [PDF]’, die een jaar geleden is opgericht door VWS. Het doel van de taakgroep is het terugdringen van ongewenst gebruik van opioïden in het algemeen en oxycodon in het bijzonder. Het IVM geeft leiding aan deze taakgroep. In het kader van het driejarige project worden diverse instrumenten ontwikkeld voor zorgprofessionals. Maar ook het vergroten van het bewustzijn rond gepast gebruikt van opioïden is belangrijk. De afgelopen tijd is daarvoor veel aandacht geweest in de media. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk bijgedragen aan een lichte daling van het aantal gebruikers in de eerste helft van 2019.

Gereedschap voor gepast gebruik van opioïden

De taakgroep Gepast gebruik van opioïden maakt gereedschap zodat zorgverleners stappen kunnen zetten om opioïden verantwoord in te zetten. “De massa- en vakmedia hebben een handje geholpen om de taakgroep breed onder de aandacht te brengen, veel partijen doken op het onderwerp. We zagen al een lichte daling van het aantal opioïdgebruikers in de eerste helft van 2019.”

Bron: IVM en PW