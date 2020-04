Maatregelen blijven van kracht tot 20 mei, slechts lichte versoepeling van regels

De overheid staat voor duivelse dillema’s om een goede afweging te maken tussen gezondheid en economie. Alle coronamaatregelen kunnen alleen geleidelijk worden teruggeschroefd en vereisen een flinke discipline. De druk op de zorg en de reguliere zorg is nog steeds gigantisch. En de situatie in de verpleeghuizen is nog steeds zeer zorgwekkend. Deze coronacrisis raakt ons allemaal. En zal waarschijnlijk het meest heftige zijn wat vele van ons in hun leven zullen meemaken. Een snelle versoepeling van de maatregelen kan een tweede golf van besmettingen door COVID-19 tot gevolg hebben en dat kan de zorg niet aan. En dat wil de regering voorkomen. We moeten ons blijven beheersen. De besluiten zijn gebaseerd op deze criteria:

kan de zorg het aan

zijn kwestbare mensen voldoende bescherm

hebben we zicht op hoe het coronavirus zicht ontwikkeld en verspreid

Kan de samenleving het aan

De keus is dan: Eerst de volksgezondheid, dan pas de rest! Er zijn een aantal maatregelen versoepeld kunnen worden omdat we op het prille begin op de weg terug zijn.

Vanaf 11 mei mogen de basisscholen weer open. Het kabinet volgt daarmee het advies op van het OMT, het Outbreak Management Team. Ook de kinderopvang kan beperkt open. Kinderen gaan de helft van de tijd naar school, per ingang van 11 mei. Buitenschoolse opgang volgt het regime van de scholen. Basisscholen kunnen gefaseerd open. Vooruitkijken zal hierna het voortgezetonderwijs open kunnen op basis van het 1,5 meter onderwijs vanaf 1 juni

Een belangrijke overweging voor deze regels is dat uit onderwijs vast in komen te staan dan kinderen een beperkte rol spelen in de verspreiding van COVID-19. is volgens het OMT dat de volksgezondheid beheersbaar is. Zo zou het onderwijspersoneel vanaf deze periode makkelijker getest kunnen worden, vergelijkbaar met de mogelijkheden voor zorgpersoneel.

Sport

individueel sporten mag en kan. Bewegen is voor ons allemaal van belang en gezond. kinderen, jongeren en individuele topsporters krijgen een positief advies van het OMT. Kinderen tot 12 jaar kunnen buiten sporten en hoeven geen rekening te houden met de 1,5 meter-maatregel. Jongeren vanaf 12 – 18 jaar mogen ook meedoen aan teamsport-trainingen, maar moeten wel op de 1,5 meter-maatregel letten. Wedstrijdsport kan niet. , thuis douchen en per ingang van 1 juni. Georganiseerde sport voor andere groepen vindt het OMT-team geen goed plan.

Evenementen

Evenementen kunnen geen doorgang hebben tot 1 september, omdat de risico’s ontoelaatbaar zijn. Dus geen pinkpop, geen zwarte cross, geen vierdaagse en ook geen betaald voetbal. Maar in deze crisis gaat gezondheid voor!

Contactberoepen

Contactberoepen blijven nog niet mogelijk omdat de onzekerheden te groot zijn. Op basis van aanvullende gezondheidsadviezen heeft het kabinet op maandag 21 april besloten dat kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s moeten sluiten. Dit ook voor casino’s (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs, sportverenigingen, sauna’s, speelhallen en seksinrichtingen. Dit geldt ook voor andere zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging. Ook voor o.a. fysiotherapeuten blijven de beperkende maatregelen gelden en is behandeling alleen toegestaan indien er een strikte medische noodzaak is.

Verzorgingshuizen

Het versoepelen van bezoek aan verzorgingshuizen raad het OMT af, omdat dit de introductie en verspreiding van het virus zou vergroten. ‘Nader inzicht in de situatie in verzorgingshuizen is nodig’, luidt het advies.

De maatregelen blijven van kracht tot 20 mei

De basisregels blijven nog steeds van kracht. Blijf thuis en werk zoveel mogelijk thuis. Ga alleen boodschappen doen en houdt vol! Daarnaast zal een versoepeling van de regeld een extra beroep doen op de discipline van Nederlanders.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

Blijf zoveel mogelijk thuis

Werk zoveel mogelijk thuis

Houd 1,5 meter afstand van anderen

Was je handen regelmatig met water en zeep

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

De verlening van de algemene maateregelen geldt tot 20 mei. In de week voor 20 mei wordt een nieuw besluit genomen door de overheid op deze maatregelen in verband met het coronavirus COVID-19 .

Huidige maatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus blijven van kracht en kunnen met een boete gehandhaafd worden. Dit zijn de reeds bestaande regels:

Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. (Meer informatie over dit ‘social distancing’ staat hieronder bij de veelgestelde vragen.)

Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever.

Scholen en kinderdagverblijven in elke geval zijn dicht tot de meivakantie . Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.

Alle eet- en drinkgelegenheden in elk geval tot en met 28 april. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten). Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald worden.

Verbod op groepsvorming en bijeenkomsten van 3 of meer personen. Als 3 of meer mensen, die niet in een gezin wonen, de 1,5 meter niet kunnen hanteren kunnen worden beboet. En winkels die geen strik deurbeleid voeren worden gesloten. Alle bijeenkomsten van meer dan 3 personen worden in heel Nederland verboden. Dat geldt ook op straat en ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Verbod op groepsvorming van meer dan 3 personen en extra maatregelen zijn niet nodig

Ten hoogste 3 mensen op bezoek en alleen als je allemaal de 1,5 meter afstand kunnen handhaven.

Thuisquarantaine gehandhaaft, en contactberoepen beperkt tot en met 28 april

Als één lid van een gezin is een gezin lichte ziekteverschijnselen heeft, moet het hele gezin thuisblijven. Tenzij een gezinslid werkt in een van de vitale beroepen.

Contactberoep stoppen hun werkzaamheden in elk geval tot en met 28 april daarna wordt die opnieuw beoordeeld. Kappers, nagelstilisten, pedicures etc. stoppen hun werkzaamheden tot in elk geval tot en met 28 april. Ook voor zorgberoepen zoals de fysiotherapeut geldt alleen dat behandeling is toegestaan als er strikte medische noodzaak is.