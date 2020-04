Woensdag 22 april 2020

Promotie (VU), online 11.45 uur

Inge Spronk: Nieuw model voor gepersonaliseerde nazorg bij brandwonden

Vrouwen herstellen na een brandwondongeval langzamer en ervaren een lagere kwaliteit van leven. Dit geldt ook voor mensen met psychische klachten en de mensen met de meest ernstige brandwonden. Om de nazorg voor individuele brandwondpatiënten verder te verbeteren, heeft Inge Spronk een model ontwikkeld dat een gepersonaliseerde schatting maakt van het herstel van de kwaliteit van leven van een specifieke patiënt. Dit model is gebaseerd op data van tien verschillende Europese studies en biedt een handvat aan zowel de patiënt als zorgverlener om herstel te verbeteren.

Verwachte herstel van kwaliteit van leven

Op basis van leeftijd, geslacht, percentage brandwonden en de opnameduur schat het model tot 24 maanden het verwachte herstel van kwaliteit van leven van een patiënt. Deze gepersonaliseerde informatie biedt toekomstperspectief aan de patiënt en biedt de zorgverlener ondersteuning om in de gaten te houden of de patiënt volgens verwachting herstelt. De brandwondencentra willen het model in de nazorgportaal plaatsen, een eHealth toepassing speciaal voor brandwondenpatiënten. Hierin wordt relevante informatie op een begrijpelijke manier uitgelegd en patiënten krijgen hulp bij het maken van keuzes.



Daarnaast laat het onderzoek zien dat angst, depressie en pijn nog relatief vaak voorkomen 5-7 jaar na brandwonden. Screening hierop is daarom noodzakelijk. Iedere patiënt is uniek en gepersonaliseerde nazorg is zeer belangrijk.

Bron: UMC Amsterdam