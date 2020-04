Podotherapeuten ontwikkelen app om diabetespatiënten te monitoren op de juiste zelfzorg voor de voeten

Eén op de vier diabetespatiënten heeft te maken met een slechte doorbloeding en een verminderd gevoel in de voeten. De kans op slecht genezende voetwonden met een risico op amputatie neemt daarom toe. Een regelmatig bezoek aan de podotherapeut is belangrijk om risicofactoren op te sporen en te beperken. Door de coronacrisis zijn veel podotherapiepraktijken- en (medisch) pedicurepraktijken alleen open voor spoedgevallen, waardoor voetproblemen bij deze kwetsbare groep mensen snel kunnen verergeren. RondOm Podotherapeuten heeft daarom samen met webbouwer Stofloos een app ontwikkeld om diabetespatiënten te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Zelfzorg

‘’Diabetespatiënten zijn gezien de situatie rondom het coronavirus meer aangewezen op het zelf verzorgen en controleren van de voeten. Om voetproblemen te voorkomen zijn dagelijkse verzorgmomenten en de juiste zelfzorg cruciaal. ’’vertelt Monique Janssen, diabetespodotherapeut bij RondOm Podotherapeuten.



Om diabetespatiënten te motiveren goede zelfzorg toe te passen en dit te kunnen monitoren, heeft RondOm Podotherapeuten in een kort tijdsbestek een app ontwikkeld. Hiermee kunnen zij een grote groep mensen in de gaten houden op afstand.



De app

De app verstuurt diabetespatiënten een dagelijks pushbericht dat vraagt of de patiënt de voeten wil controleren. De patiënt wordt hierbij begeleid met instructiefilmpjes en interactieve vragen.



De app werkt met een controlemechanisme: het resultaat van de vragen kan ertoe leiden dat de patiënt gevraagd wordt een foto in te sturen via de app, zodat de podotherapeut de voeten kan beoordelen op afstand. Ook houdt de app bij of de patiënt de app (dagelijks) gebruikt. Wanneer dit niet het geval is, neemt de podotherapeut contact op en zal met de juiste gesprekstechnieken de patiënt motiveren tot betere zelfzorg.



‘’We hebben de app niet alleen voor eigen patiënten ontwikkeld.’’ vertelt Ellen Nuijten, directeur van RondOm Podotherapeuten. ‘’We hopen dat heel veel collega-podotherapiepraktijken het gebruik van de app gaan aanraden aan hun patiënten. Ze mogen zolang de crisis duurt de app dan ook kosteloos inzetten om hun eigen diabetespatiënten te monitoren.’’



Foto uploaden

Naast de dagelijkse voetcontrole kan de patiënt op ieder gewenst moment een foto insturen als hij/zij onregelmatigheden aan de voeten constateert. De foto komt rechtstreeks in de mailbox van de podotherapeut terecht. De podotherapeut zal de foto beoordelen en bepalen of een spoed praktijkbezoek noodzakelijk is.



Gratis beschikbaar voor patiënten

De app is gratis te downloaden voor patiënten van RondOm Podotherapeuten in de App Store en Play Store onder de naam Diabetes Voetencheck.



Meer informatie over de app is te vinden op www.diabetesvoetencheck.nl

Bron: rondompodotherapeuten