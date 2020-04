Eerste Erasmus MC – online informatiebijeenkomst voor kankerpatiënten

24 april, van 16.00 tot 17.00 uur, via YouTube en Facebook

Op vrijdag 24 april organiseert Erasmus MC de eerste online informatiebijeenkomst voor patiënten. Het is de bedoeling, deze informatiebijeenkomsten vaker te houden ten tijde van de coronacrisis. De eerste editie gaat over de invloed van het coronavirus op de behandeling van kanker en het welzijn van patiënten met kanker. De online bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Ongerustheid over gezondheid

Nu het coronavirus een grote rol speelt in het dagelijks leven, merken artsen en verpleegkundigen in het Erasmus MC dat er bij hun patiënten veel vragen leven en dat er soms sprake is van ongerustheid over de gezondheid. Op vrijdag 24 april geven deskundigen van het Erasmus MC en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties tijdens een online informatiebijeenkomst meer duidelijkheid en uitleg over hoe de oncologische zorg wordt vormgegeven. Deskundigen geven in een panel antwoorden op vragen als: Welke invloed heeft het coronavirus op de ziekte en geplande behandelingen of controles? Hoe zetten wij ons zo goed mogelijk in voor uw gezondheid en uw veilige komst naar ons ziekenhuis? Welke gevolgen kan het hebben als u er voor kiest om uw afspraken niet door te laten gaan of uit te stellen?

Afdelingshoofd Interne Oncologie prof.dr. Stefan Sleijfer: “Onze specialisten staan vrijdag online klaar om de kijker te informeren én om vragen te beantwoorden. Dit doen wij via een live verbinding, waar kankerpatiënten –samen met hun naasten- vanuit huis aan kunnen deelnemen of naar kunnen kijken.”

Vrijdag 24 april 2020, 16.00 – 17.00 uur, de online informatiebijeenkomst is te volgen via YouTube of Facebook.

Aan het panel nemen deel:

• Dr. Joke Boonstra, lid Raad van Bestuur (welkom)

• Prof. dr. Stefan Sleijfer, hoogleraar interne oncologie

• Dr. Astrid van der Veldt – internist oncoloog

• Prof. dr. Kees Verhoef, hoogleraar oncologische chirurgie

• Dr. Paul Bouvy, psychiater

• Irene Dingemans, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Vragen kunnen vooraf worden gesteld door middel van een e-mail aan zorg.en.corona@erasmusmc.nl. Vanwege privacy kan niet worden ingegaan op persoonlijke vragen maar worden die in algemene zin beantwoord. Ook tijdens de uitzending kunnen vragen worden ingestuurd.

Bron: Erasmus MC