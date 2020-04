Poliklinische post-COVID-19 patiënten bij Revant in Breda

Vandaag starten poliklinische post-COVID-19 patiënten bij Revant medisch specialistische revalidatie in Breda.

Post-COVID-19 patiënten hebben vaak lichamelijke, psychische en emotionele problematiek. De conditie van patiënten is vaak sterk afgenomen en het is moeilijk voor hen om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Ook hebben ze een emotioneel heftige tijd meegemaakt. Revant helpt patiënten de draad weer op te pakken.

Bij Revant medisch specialistische revalidatie zijn zowel artsen en behandelaren vanuit complex chronisch longfalen als vanuit de medisch specialistische revalidatie betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het behandelprogramma.

Behandelprogramma op maat

De eerste twee weken van het revalidatietraject staan in het teken van onderzoek en diagnostiek. Revant kijkt per patiënt wat de hulpvraag is, welke problematiek er speelt met als doel een interdisciplinair revalidatieplan op te stellen. Bij Revant kunnen verschillende behandelaren worden ingezet, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers, maar ook diëtisten en psychologen. Het behandelprogramma wordt op maat geleverd en is vormgegeven conform de huidige kaders van de revalidatiezorg.

In eerste instantie is het revalidatietraject een individueel revalidatietraject. Later kijkt Revant of er groepsbehandelingen mogelijk zijn. Dit is prettig voor revalidanten in het kader van lotgenotencontact.

