Door Radboudumc ontwikkeld gezichtsschild gaat in massaproductie

Vanwege het tekort aan beschermende hulpmiddelen heeft het Radboudumc een gezichtsschild (faceshield) ontwikkeld. Dit gezichtsschild wordt in het Radboudumc als extra bescherming tegen aerosolen gebruikt bovenop de chirurgische of FFP-maskers. Het voldoet aan de veiligheidseisen van de inspectie van SZW en gaat vanaf vandaag in productie. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) heeft inmiddels een eerste order geplaatst voor de zorginstellingen in Nederland.

Goede beschermende hulpmiddelen

Door de continue zorg voor mensen met corona is er een voortdurende behoefte aan goede beschermende hulpmiddelen. Als gevolg van deze behoefte dreigt schaarste van hulpmiddelen in de Nederlandse zorg. Er was nog geen productiecapaciteit voor het maken van gelaatschermen in Nederland. Het Radboudumc REshape Center heeft in samenwerking met zorgverleners en de afdelingen Adviesbureau Procesverbetering en Implementatie (PVI), 3D Lab, Hygiëne & Infectiepreventie en Bouwzaken daarom de afgelopen weken een nieuw gezichtsschild ontworpen, getest en geïmplementeerd.

Gezichtsbescherming

Zorgverleners die patiënten met COVID-19 behandelen dragen standaard een spatbril om de ogen te beschermen tegen spatten. Het gezichtsschild biedt een volledige frontale bescherming van het gehele gezicht (ogen, neus en mond) tegen spatten bij hoesten, niezen en handelingen met hoog spatrisico zoals intubatie, extubatie of uitzuigen. Het biedt dus de nodige extra bescherming voor zorgverleners die patiënten met COVID-19 behandelen.

Uitgebreid getest

Een eerste oplage van deze gezichtsschilden is in het Radboudumc uitgebreid getest op gebruikscomfort en veiligheid op verpleegafdelingen waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen en op de afdeling Anesthesie. Met goed resultaat. Het gezichtsschild wordt daarom vanaf deze week in het nieuwe protocol voor persoonlijke bescherming van het Radboudumc opgenomen. De Inspectie SZW heeft toestemming gegeven om de nieuwe gezichtsbescherming landelijk in te zetten.

Productie

Het ontwikkelde gezichtsschild gaat vanaf nu geproduceerd worden door het bedrijf PIANT. Zij produceren circa 100.000 gezichtsschilden per week. Niet alleen voor het Radboudumc, maar ook voor andere zorginstellingen in Nederland. Het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen) heeft een eerste order geplaatst bij PIANT.

Donaties

De ontwikkeling van het gezichtsschild is mede tot stand gekomen door donaties van het Radboud Fonds. Dit fonds steunt onderzoek en innovaties van het Radboudumc in de strijd tegen corona. Doneren kan via de website: https://corona.voorradboudfonds.nl/

Bron: Radboudumc