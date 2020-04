Tips tegen hoofdpijn en misselijkheid tijdens de Ramadan

U kunt in het begin van de ramadan last van hoofdpijn krijgen omdat u te weinig hebt gedronken en het lichaam uitgedroogd is. Of doordat uw lichaam moet wennen aan het niet eten en u honger hebt. Voor gezonde mensen en de meeste patiënten blijkt de jaarlijkse ramadan verder geen gezondheidsproblemen op te leveren.

Sommige mensen zijn gevoeliger voor lichamelijke en psychologische veranderingen. Denk hierbij aan mensen die problemen ervaren zoals hoofdpijn en misselijkheid.

De verplichting om een of twee grote maaltijden per dag in korte tijd te gebruiken in plaats drie tot vijf maaltijden verspreid over de dag, vergt een grotere inspanning van het hart. Hierdoor kunnen mensen met hart- en vaatklachten tijdens het vasten problemen ondervinden. Door de gewijzigde levensstijl en het veranderde eetpatroon kunnen verschillende klachten optreden. Vandaar het advies om niet teveel in een keer te eten maar maaltijden verdelen over de avond.

Ook omdat de dagindeling anders is, vroeg opstaan en laat naar bed gaan. Doordat u wellicht meer actieve sociale contacten hebt, kunt u door de drukte wat vermoeider zijn. Het kan ook zijn dat door het gemis van roken of koffie u meer last krijgt van hoofdpijn. Een belangrijke factor daarbij is dat het vasten een bewuste keuze is. Hierdoor zijn hongergevoelens makkelijker te verdragen.

Advies: probeer genoeg te drinken tijdens suhur en na de iftar. Regelmatig eten: Suhur, iftar, en na de taraweeh wat lichts eten. Eventueel tijdens de suhur een pijnstiller innemen. Na paar dagen vasten, went het lichaam en u hebt er minder last van. Mochten uw klachten niet minder worden, dan kunt u overleggen met uw huisarts.

Last van maagzuur, wat kan ik er aan doen?

Als u medicijnen gebruikt voor maagzuur kunt u die het beste innemen tijdens suhur. Overleg ook met uw huisarts wat u het beste kunt doen. U kunt zelf proberen te klachten te verminderen, door de volgende producten te vermijden:

Olierijke en vettige producten.

Gekruide en pittige producten.

Let op koolzuurhoudende dranken. Zoals cola of sinas en spa rood

Vermijd koffie, niet roken.

Als u gaat slapen een extra kussen gebruiken. Zodat u hoofd hoger ligt dan u maag.

Stoppen met Roken

Wilt u al langere tijd stoppen met roken, dan is de ramadan een goed moment om dit ook te doen! U rookt overdag niet en het is goed om dit ook na de iftar vol te houden. Wilt u hulp hebben bij het stoppen met roken kijk bel uw huisarts voor advies of kijk op thuisarts.nl.