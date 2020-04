Aantal opnames inziekenhuizen en op stijgen weer

Het aantal patiënten dat met het coronavirus op Brabantse intensive cares ligt, is op Koningsdag niet gedaald maar gestegen, dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Brabant. Er liggen nu meer patiënten in het ziekenhuis en de IC dan een paar dagen geleden. Ook huisartsenposten zien meer mensen met koorts en corona-achtige klachten.

Dagelijks worden er de laatste week gemiddeld gezien nog zestig tot honderd mensen met het coronavirus in Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Steeds minder mensen bezwijken in de ziekenhuizen aan het coronavirus. Vorige week donderdag waren het er drie, het laagste aantal in weken. Het gaat hierbij alleen om mensen die in de ziekenhuizen sterven. Het gros van de mensen die overlijden aan corona, sterft thuis of in verpleeghuizen.















Grafieken © ROAZ