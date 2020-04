Catharina Ziekenhuis introduceert ‘De Corona Check’ in Zuidoost-Brabant

Inwoners van de regio Zuidoost-Brabant kunnen via een gratis app op afstand hulp krijgen bij klachten die zouden kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus (COVID-19). De gebruiker moet daarvoor dagelijks enkele vragen beantwoorden over zijn of haar gezondheid, zoals hoesten, kortademigheid of koorts. Een door artsen gesuperviseerd team beoordeelt de antwoorden en onderneemt zo nodig actie.

App

In de gratis medische begeleidingsapp ‘De Corona Check’ kunnen inwoners hun gezondheid volgen en krijgen zij advies over een mogelijke besmetting met het coronavirus (COVID-19). De app is ontwikkeld door Santeon-ziekenhuis OLVG in Amsterdam en binnen enkele weken over heel Nederland uitgerold. Vorige week was de app al door ruim 110.000 Nederlanders gedownload. Gebruikers geven aan het prettig te vinden dat de app hen op een eenvoudige manier helpt om dagelijks stil te staan bij hun klachten en dat er vervolgens altijd iemand meekijkt met de doorgestuurde gegevens.

Laagdrempelig en betrouwbaar

“Zolang er geen vaccin is, zullen corona-infecties voorlopig blijven bestaan. Er zal bij mensen thuis veel onzekerheid over corona blijven bestaan. Zij hebben behoefte aan laagdrempelige betrouwbare informatie en adviezen als het gaat om klachten die kunnen duiden op een infectie”, aldus longarts Pascal Wielders van het Catharina Ziekenhuis. “Deze app geeft heel laagdrempelig snel antwoord op vragen rondom corona.”

Hoe werkt de app?

Doordat gebruikers dagelijks gegevens invullen over hun gezondheid kan een door artsen gesuperviseerd team bijhouden of klachten mogelijk worden veroorzaakt door het coronavirus. Als er contact nodig is, wordt de gebruiker gebeld door dit team. Zij geven advies en verwijzen eventueel door naar een zorgverlener bij u in de buurt, zoals de huisarts.

De app is nadrukkelijk geen vervanging van reguliere zorg of spoedzorg. Wie ernstig ziek is of een spoedvraag heeft, wordt geadviseerd zelf contact op te nemen met de huisarts.

Voor wie is deze app?

De app is voor alle mensen in de regio Zuidoost-Brabant. Op de website van het Catharina Ziekenhuis (www.catharinaziekenhuis.nl) staat een link om je aan te melden voor ‘De Corona Check’.

Om de app te gebruiken, is het niet nodig om patiënt van het Catharina Ziekenhuis te zijn. Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn, een koortsthermometer hebben en een smartphone of tablet hebben met Android versie 7 of hoger of Apple versie IOS12 of hoger.

Samenwerking

‘De Corona Check’ is een initiatief van het Santeon-ziekenhuis OLVG in Amsterdam en het bedrijf Luscii. Zij hebben de app ontwikkeld. Inmiddels bieden vijf van de zeven Santeon ziekenhuizen, waar ook het Catharina Ziekenhuis onder valt, de online corona check aan.

Bron: Catharinaziekenhuis