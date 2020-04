Vrijdag 1 mei Promotie (VU), online 11.45 uur Marinka Brouwer: De moleculaire mechanismen van hersenontwikkeling

De hersenen bestaan uit miljoenen verschillende soorten cellen die met elkaar communiceren door elektrische signalen door te geven via gespecialiseerde contactpunten (de synapsen). Deze synapsen worden vooral gevormd tijdens de ontwikkeling (in de kinder- en pubertijd) tussen specifieke hersencellen. Hierdoor ontstaan micronetwerken die verschillende cognitieve functies mogelijk maken zoals besluitvorming, leren en geheugen vorming.

Neurologische ontwikkelingsstoornissen



In de afgelopen decennia zijn verschillende soorten moleculen ontdekt die een belangrijke rol spelen in de vorming van synapsen zoals vetten in het celmembraan, het cytoskelet en verschillende adhesiemoleculen. Mutaties in deze moleculen dragen bij aan neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals autisme of schizofrenie. Eerder onderzoek richtte zich vooral op individuele moleculen, maar hoe meerdere moleculen samenwerken in synapsvorming is minder bekend.



Marinka Brouwer ontdekte dat het adhesie molecuul SALM1 via een complex moleculair mechanisme de synapsontwikkeling bevordert. Haar onderzoek ondersteunt een mechanisme waarbij SALM1 verschillende onderdelen van de cel rekruteert, zoals bepaalde vetten in het celmembraan en het cytoskelet. De lokale ophoping van vetten en cytoskelet zorgden er op hun beurt weer voor dat er meer Neurexin adhesie moleculen op het celmembraan terecht kwamen.



Dit leidde ten slotte tot een verhoging van het aantal synapsen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat mutaties in Neurexin kunnen bijdragen aan neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals autisme. Marinka Brouwer heeft dus laten zien hoe verschillende eiwitten kunnen samenwerken om synapsontwikkeling te bevorderen en heeft hierbij een mechanisme ontdekt die mogelijk gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van medicijnen voor autisme.

Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC