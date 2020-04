Meer zorgen over gezondheid, maar minder vragen over het nieuwe coronavirus

In de loop van de coronacrisis zijn mensen in Nederland zich meer zorgen gaan maken over hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun familie. Ook de informatiebehoefte van mensen veranderde in de loop van afgelopen maanden. Het vertrouwen in de informatie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de maatregelen van de Rijksoverheid is groot (80-85%). Dat blijkt uit de tussenresultaten van het vragenlijstonderzoek door het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg en het RIVM.

Het RIVM en het Nivel onderzoeken sinds 24 februari samen hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleven. Daarbij kijken zij onder andere naar waar mensen meer informatie over willen. Ook onderzoeken ze hoe bezorgd mensen zijn over het nieuwe coronavirus en hoe zij denken over de maatregelen van de Rijksoverheid.

Zorgen over gezondheid namen toe

Mensen maakten zich aan het begin van de coronacrisis, eind februari, nog niet zo veel zorgen over het coronavirus. Eind februari maakte 19% van de ondervraagden zich zorgen over de eigen gezondheid. 28% van de deelnemers maakten zich toen zorgen over de gezondheid van familieleden. Een maand later was er meer bezorgdheid. Eind maart maakte 47% van de ondervraagden zich zorgen over de eigen gezondheid en 69% was bezorgd over de gezondheid van familie. In de week van 13 april lagen deze beide percentages weer iets lager.

Informatiebehoefte neemt af

Eind februari zei 26% van de deelnemers aan het onderzoek meer informatie te willen over het nieuwe coronavirus. Zij waren vooral op zoek naar algemene informatie over het virus, bijvoorbeeld over hoe je besmet kunt raken en wat de ziekteverschijnselen zijn. De behoefte aan meer informatie nam in de weken daarna af. Medio april gaf nog 15% van de ondervraagden aan meer informatie over het nieuwe coronavirus te willen. De aard van de informatie waar behoefte aan was veranderde ook. Begin april wilden mensen bijvoorbeeld meer informatie over maatregelen van de overheid en over de cijfers over de uitbraak, vooral over het aantal herstelde mensen. Half april waren de deelnemers vooral benieuwd naar COVID-19-testen en naar immuniteit voor COVID-19.

Vertrouwen in aanpak

Vanaf 30 maart is een aantal nieuwe vragen aan de vragenlijst toegevoegd. Die vragen gaan over het vertrouwen in de informatie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en in de maatregelen van de overheid. Rond de 80-85% van de deelnemers gaf aan vertrouwen te hebben in zowel de informatie van het RIVM als in de genomen overheidsmaatregelen. Meer dan 90% van de deelnemers zegt deze maatregelen ook op te volgen.

Tussenresultaten

In deze tussentijdse rapportage zijn de voorlopige resultaten opgenomen van het onderzoek, dat duurt tot 17 mei 2020. De toegestuurde online vragenlijsten worden telkens naar ongeveer 3.000 mensen van het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Consumentenpanel Gezondheidszorg gestuurd. In totaal ontvangen de leden van het panel de vragenlijst zes keer. In deze rapportage zijn resultaten van de eerste vier vragenlijsten verwerkt, die zijn uitgezet tussen 24 februari en 19 april. Tot 17 mei zijn er nog twee vragenrondes. Volledige resultaten van het onderzoek.

Extra onderzoek onder 80.000 Nederlanders.

Het RIVM is half april een tweede, uitgebreider, onderzoek gestart.

Samen met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en vraagt het RIVM aan 80.000 Nederlanders naar hun gedrag en welbevinden tijdens de coronacrisis. De eerste resultaten van dit onderzoek worden binnenkort gepubliceerd.

Bron: RIVM